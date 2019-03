Ecco perché il bucket è il cappello della primavera

Ecco perché sarà un 'anno bellissimo' di stretta del credito : Ma in che misura si riflette il caro spread sull'economia? Per esempio, un aumento di 100 punti del tasso dei prestiti bancari può arrivare a restringere il pil di 0,7 punti percentuali dopo tre anni,...

Ecco perché sarà un “anno bellissimo” di stretta del credito : Milano. Nonostante i miglioramenti delle ultime settimane, i rendimenti che l’Italia paga agli investitori sui Btp a 10 anni sono il doppio di Spagna e Portogallo e quattro volte l’Irlanda. Il fatidico spread, cioè il differenziale tra questi stessi rendimenti e quelli dei Bund tedeschi, resta il pi

Caffè e tè : Ecco perché non bisogna mai berli troppo caldi : Assumete il Caffè e il tè quando è ancora bollente? Attenzione, potrebbe essere pericoloso per la salute. Bere bevande eccessivamente calde infatti sembra aumentare il rischio di tumore all’esofago, come rivela uno studio condotto dalla Teheran University of Medical Science. La ricerca ha osservato, per un intervallo di tempo compreso tra il 2004 e il 2017, le abitudini alimentari di circa 50mila persone di età compresa tra i 40 e i 75 ...

Justin Bieber dorme in una camera d’ossigeno : Ecco perché VIDEO : Justin Bieber depressione, il cantante la cura con l’aiuto della camera d’ossigeno Oramai non è una notizia nuova, quella della depressione di Justin Bieber. Il cantante sta combattendo una delle battaglie più dure della sua vita. A rivelare il periodo no che sta vivendo è stato lo stesso Bieber durante una passata intervista. Al suo […] L'articolo Justin Bieber dorme in una camera d’ossigeno: ecco perché VIDEO proviene ...

SCENARIO/ M5s crolla ma la vita - del Governo - continua - Ecco perché : Né il Pd né FI mostrano di aver compreso la situazione e limitandosi a scimmiottare M5s e Lega si condannano all'insignificanza

Un "parente" ha precedenti penali : Ecco perché Ramy per ora non può avere la cittadinanza : ... che sulla decisione di concedere al giovane egiziano la cittadinanza hanno deciso di giocare un round della partita politica in vista delle Europee. Ramy: "Se tutti ringraziano Salvini è merito mio" ...

Fabrizio Frizzi - Roberto D'Agostino : "Ecco perché in Rai gli tolsero il programma..." : "A Frizzi, che oggi tutti incensano, fu tolto il programma che conduceva perche Funari, che era ospite, litigò con Rosy Bindi che all'epoca era Ministro della Salute. Chi ci rimise le corna fu il povero Frizzi..." Così Roberto D'Agostino spiega le ragioni per cui il rapporto tra la Rai e Frizzi si incrinò a un certo punto della sua carriera, pur essendo Fabrizio uno dei cavalli di razza dell'Azienda. Ospite di Lucci incontra Funari, chicca ...

Lucchesi - ex dirigente Roma : 'Monchi - Ecco perché è stato un errore' : Intervenuto in radio a MC Sport Live Show , il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi , direttore generale della Roma dello scudetto 2000-2001, ha detto la sua su alcune situazioni legate al club giallorosso: ' Sarri? Essendo un ...

Gwyneth Paltrow posta la foto con la figlia sui social - ma Apple si arrabbia : Ecco perché : Gwyneth Paltrow è stata rimproverata dalla figlia Apple per aver messo una sua foto sui social. Non è la prima figlia adolescente di vip che sceglie di non apparire sui social dei...

F1 – Vettel teme le condizioni ambientali in Bahrain : “Ecco perchè non sarà facile” : La Ferrari pronta al Bahrain: le sensazioni di Vettel alla vigilia del secondo appuntamento della stagione 2019 di F1 La stagione 2019 di F1 non è iniziata col piede giusto per la Ferrari, ma il team di Maranello ha lavorato sodo dopo l’Australia per arrivare i Bahrain il più competitivo possibile e poter lottare con gli avversari per una posizione che conta. Dopo la gara di Melbourne i piloti sono pronti per spostarsi in Bahrain per ...

Palio di Siena - a rischio la messa in onda sulla Rai : Ecco perché : Il sodalizio tra la Rai e il Palio di Siena, che dura sin dal lontano 1954, potrebbe interrompersi bruscamente. Tutta colpa di un commento che i telecronisti Andrea De Luca e Alessandro Ballan si sono lasciati sfuggire durante la cronaca della corsa di ciclismo Strade Bianche, trasmessa il 9 marzo sui canali Rai: “La tristemente famosa curva di San Martino… curva pericolosissima per i poveri cavalli lanciati”, hanno detto i due ...

Gruppo FCA - Ecco perché al Presidente Elkann non basta PSA e guarda ad oriente : Il futuro del Gruppo PSA potrebbe essere al di fuori dell’Europa per soddisfare un desiderio segreto della famiglia Agnelli Durante la scorsa settimana, sulle principali testate di settore si è parlato una possibile fusione-alleanza tra il Gruppo FCA e i francesi di PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel), un’operazione di dimensioni importanti che permetterebbe di creare uno dei Gruppi automobilistici più potenti al mondo in grado di sfidare ...

La gelosia fa male alla coppia e non previene il tradimento : Ecco perché : Nella coppia emergono insicurezze che in realtà non appartengono all'altro ma al proprio mondo emotivo che inevitabilmente condizioneranno il rapporto. Vi spieghiamo come e perché dovreste imparare a ...

Cesare Battisti si dichiara colpevole degli omicidi per cui è stato condannato. Ecco perché resta un irriducibile : Lo ha dichiarato il procuratore capo di Milano Francesco Greco. Il terrorista dei Pac è stato interrogato nei giorni scorsi dal pool antiterrorismo di Milano. Si era sempre detto innocente