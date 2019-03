Dal primo aprile bollette più leggere per luce e gas

Bollette di luce e gas in calo Dal primo aprile. Tariffe giù di 8 - 5% e 9 - 9% : Dal primo aprile calano le Bollette di luce e gas . I consumatori potranno godere di una significativa riduzione delle Tariffe . L'Autorità per l'energia per i clienti sul mercato tutelato spiega che, ...

Onde gravitazionali - di nuovo in ascolto Dal primo aprile : Sono pronti a tornare in ascolto dell'universo dal primo aprile , in cerca dei segnali delle Onde gravitazionali: il rivelatore americano Ligo e l'europeo Virgo si preparano a una nuova avventura dell'...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 - finale. Saugella Monza a due set Dal primo trionfo europeo : E’ un mercoledì da leggenda quello che attende la società di Monza. Da una parte i ragazzi di Fabio Soli che cercano l’impresa nella finale di Challenge Cup a Belgorod, dall’altra la Saugella che, nella finale della Challenge Cup, parte dal 3-0 ottenuto in Turchia e che, tra le mura amiche, sarà chiamata a conquistare i due set che significherebbero il primo trionfo internazionale del club lombardo. L’avversario è ...

I fan criticano State of Play : i giocatori delusi Dal primo episodio della trasmissione di Sony : Come saprete, ieri sera è andato in onda il primo episodio di State of Play, l'evento livestream di Sony dove erano attesi annunci, date di uscita e novità riguardo nuovi giochi PS4 e PS VR.I fan attendevano la trasmissione con trepidazione ma, a quanto pare, c'è stato poco o nulla di quello che si aspettavano. Le grandi esclusive sono State assenti, quindi nessuna novità su The Last of Us Part 2, Death Stranding o Ghost of Tsushima e, sul ...

A cinque mesi Dal lancio Super Mario Party riceve il suo primo aggiornamento : Dopo cinque mesi dal lancio, Super Mario Party ha ricevuto il suo primo aggiornamento, anche se come riporta Eurogamer.net, non è particolarmente utile.L'update infatti porta Super Mario Party alla versione 1.0.1, andando a risolvere un solo bug, ovvero la mancata visualizzazione corretta dei dati della classifica della modalità Online Mariothon.L'aggiornamento fa solamente questo, a la reazione della community non è stata propriamente positiva, ...

Italia-Finlandia 0-0 La diretta Mancini lancia Kean Dal primo minuto : L'Italia di Roberto Mancini comincia il proprio percorso di avvicinamento agli Europei del 2020 sfidando la Finlandia a Udine. E' il primo di due impegni casalinghi consecutivi per gli...

Pensioni più leggere Dal prossimo primo aprile per oltre cinque milioni di persone : Pensioni più leggere, a partire dal prossimo primo aprile, per oltre cinque milioni di persone. In base a quanto previsto dalla legge di bilancio, l'Inps ha infatti completato il ricalcolo dei ...

COMA COSE/ Video - Dal primo album Hype Aura al tour : 'tutto nasce da un fallimento' : I COMA COSE, la nuova coppia della musica italiana, si raccontano ai microfoni di Radio Deejay: 'il progetto è cominciato dopo un fallimento'.

Smart road - Dal ministero primo ok a guida autonoma su strada : L'osservatorio tecnico di supporto per le Smart road del ministero dei trasporti "ha dato parere positivo all'unanimità alla prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida autonoma su strade pubbliche". Lo comunica il dicastero guidato da Danilo Toninelli, secondo cui il parere "costituisce un fondamentale tassello del percorso di autorizzazione alla guida autonoma su strada, avviando ufficialmente in Italia la ...

