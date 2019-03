Coppa Italia | comunicate data e orari delle due semifinali di ritorno

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) La Lega, oltre alle variazioni di calendario in Serie A, ha anche comunicatoo riguardante le duedidiche si giocheranno a Milano e a Bergamo.Milan-Lazio (si riparte dallo 0-0 di Roma) si giocherà mercoledì 25 aprile alle ore 20:45. Il giorno successivo, sempre allo stessoo, andrà in scena Atalanta-Fiorentina, all’anconclusasi sul 3-3. Entrambe le gare saranno trasmesse su Rai 1.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadraL'articoloduediCalcioWeb.

AntoVitiello : Semifinale Coppa Italia, la data ufficializzata dalla Lega oggi: Mercoledì 24 aprile 2019 MILAN – LAZIO ore 20.45 Diretta rai uno - acmilan : The return leg of the Coppa Italia semi-final will be played on the 24th of April, Wednesday by 8.45pm ????… - GiuseppeConteIT : Dopo le cinque medaglie e i due titoli mondiali, per la prima volta l'Italia vince la Coppa del Mondo di #biathlon.… -