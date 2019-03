Cittadinanza falsa in 3 giorni | nel business anche un parroco

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Un migliaio di cittadinanze itailane falsificate per un giro d'affari di oltre 5 milioni di euro. E nella vicenda era coinvolto persino un. È il "sodalizio criminale" scoperto oggi in Piemonte, tra Verbania e Novara, dalla polizia dopo indagini durate oltre un anno. In manette nell'operazione "Super Santos" sono finiti sette brasiliani che in appena tresono stati in grado di trasformare 800 brasiliani in cittadini italiani. Ogni "pratica" al prezzo di 7mila euro in contanti tutto incluso. E, per chi ne avesse avuto voglia, offrivano escursioni sul lago Maggiore e degustazione dei prodotti locali. A chi acquistava il "pacchetto" l'agenzia d'affari illegale garantiva lainducendo in errore gli ufficiali delle Anagrafi perché facessero risultare gli "assistiti" residenti nei Comuni coinvolti ottenendo così illegamente i requisiti per chiedere la...

