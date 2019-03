Buon compleanno Diana Ross! La Suprema compie 75 anni e non smette di incantarci

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Guardo il profilo Instagram dellaRoss e sogno sia lei in persona a indire, tramite domande sulla sua storia musicale, il concorso che assegna in premio i biglietti per il grandioso concerto che terrà, in occasione del suo 75esimo, il 26 marzo all’Hollywood Palladium di Los Angeles, con famiglia e amici, in una performance che ripercorrerà la sua intera carriera. Contemporaneamente, nelle sale cinematografiche americane sarà proiettato il docufilmRoss: Her Life, Love and Legacy, nel quale è incluso il suo storico concerto a Central Park del 1983.Ross la divina, manager ricchissima, madre di numerosa artistica prole, in decenni di mode e cambiamenti non ha solo cantato. Nel Guinness dei primati dal 1993 come artista femminile di maggior successo di sempre, ben due stelle sulla Walk of Fame, ha pubblicato dischi di canzoni natalizie, ricevuto ...

