huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) Daledegli italiani saranno. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità per l'energia per i clienti sul mercato tutelato, dalle tariffe die gas diminuiranno significativamente.Dopo i picchi raggiunti nel 2018, come già in parte registrato nei primi tre mesi del 2019, anche nel secondo trimestre dell'anno la famiglia tipo potrà contare su un calo delledell'elettricità dell'8,5% e del gas del 9,9%. Le riduzioni, spiega l'Autorità, sono legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all'ingrosso dell'energia.Per quanto riguarda l'energia elettrica, sottolinea l'Arera in una nota, l'aggiornamento è guidato da un deciso calo della componente a copertura dei costi per l'approvvigionamento (-12,22%), parzialmente ridotto da un adeguamento degli oneri generali ...

LaPresse_news : Bollette meno care da aprile: luce (-8,5%) e gas (-9,5%) - SalviMaio77 : RT @HuffPostItalia: Bollette meno salate dal primo aprile: gas -9,9% e luce -8,5% - dimacla651 : Bollette, dal primo aprile tariffe meno care per luce e gas -