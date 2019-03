repubblica

(Di martedì 26 marzo 2019) MILANO - Famiglie e imprese devono ringraziare un inverno mite, con temperature sopra la media, nonchè il mercato delle materie prime a livello internazionale. Sono questi i due elementi che hanno ...

IoSonoIlNoce : RT @repubblica: Bollette, in netto calo le tariffe di gas (-9,9%) ed elettricità (-8,5%) - francabg1 : RT @repubblica: Bollette, in netto calo le tariffe di gas (-9,9%) ed elettricità (-8,5%) - gspgrasso83 : Bollette, in netto calo le tariffe di gas (-9,9%) ed elettricità (-8,5%) -