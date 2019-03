motorinolimits

(Di martedì 26 marzo 2019): se siete nati per esplorare il mondo e guardare le cose dall’alto, questo è ilche fa per voi. Nell’ottica dello human-centric design,è stata creata per incontrare il crescente numero di clienti interessati a versioni “non tradizionali”. Il nuovocompleta la gammae si aggiunge alla … L'articolo: ilMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Active: il crossover Ford è anche Focus - MotoriNoLimits : Active: il crossover Ford è anche Focus - TizianoAndreoni : RT @forditalia: Nuova #FordFocus #Active: città, autostrada, off-road. Qualunque sia il terreno, con il crossover #Ford e le sue 5 modalità… -