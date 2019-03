Telegram per Android si aggiorna con la possibilità eliminare senza limiti qualsiasi

Come cercare persone su Telegram : Telegram è un servizio di messaggistica istantanea basato su cloud, ed è disponibile per Windows, macOS, iOS e Android. Le chat di Telegram inoltre sono crittografate e di conseguenza non possono essere intercettate da terzi, leggi di più...

Telegram si aggiorna con autoplay dei video e controlli per i download automatici : Telegram 5.4 introduce alcune novità: autoplay dei video ricevuti, nuove impostazioni per i download automatici e account multipli per iOS. L'articolo Telegram si aggiorna con autoplay dei video e controlli per i download automatici proviene da TuttoAndroid.

I migliori bot per Telegram : Bot per Telegram: che passione! Molti considerano Telegram un’alternativa valida a WhatsApp e per certi versi migliore anche per la sua natura open source e per la possibilità di essere utilizzata su molteplici piattaforme anche leggi di più...

Cube Call Recorder ACR è un’ottima app per registrare le chiamate (anche di Whatsapp - Telegram - Messenger - ecc.) : Cube Call Recorder ACR è un'applicazione per la registrazione delle chiamate, che si distingue da molte altre per la possibilità di registrare anche le chiamate VOIP tramite servizi quali Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger, Skype e simili. L'articolo Cube Call Recorder ACR è un’ottima app per registrare le chiamate (anche di Whatsapp, Telegram, Messenger, ecc.) proviene da TuttoAndroid.

Telegram Desktop si aggiorna : arriva l’effetto sfocatura per gli sfondi : Il client ufficiale di Telegram Desktop ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 1.5.12 scaricabile dal Microsoft Store per tutti i tablet e PC con a bordo Windows 10. Changelog Applica gli effetti di sfocatura agli sfondi. Usa gli sfondi che imposti su Telegram Desktop nelle altre app Telegram. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Telegram Desktop (Gratis, Windows Store) ?