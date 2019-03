Sport invernali | il programma delle gare di questa settimana | si assegnano i titoli

Sport invernali – Dallo sci di fondo al biathlon : il programma della settimana : Il programma delle gare settimanali: sci, fondo, biathlon, freestyle e snowboard assegnano i titoli italiani SCI ALPINO Lun. 25/03 – Campionati Italiani Allievi – SL maschile e femminile Sarentino (Ita) Lun. 25/03 – Campionati Italiani Assoluti – 1a prova DH femminile Falcade- Passo San Pellegrino Mar. 26/03 – Campionati Italiani Assoluti/Aspiranti + GP Italia gio/asp – DH femminile Falcade-Passo San ...

Sport invernali - gli italiani vincitori delle Coppe del Mondo generali : Dorothea Wierer entra in un gruppo d’elite : Dorothea Wierer è diventata la 14^ italiana capace di vincere una Coppa del Mondo generale negli Sport invernali gestiti dalla Fisi. Oggi l’altoatesina ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo nel biathlon (prima azzurra di sempre capace di realizzare l’impresa in questo Sport) ed è entrata in un gruppo d’elite guidato da Armin Zoeggeler che ha vinto addirittura 10 Coppe del Mondo tra il 1998 e il 2011. Il Cannibale dello ...

Sport invernali - il calendario delle gare della settimana 18-24 marzo. Programma - orari e tv : La settimana del 18-24 marzo si preannuncia particolarmente ricca, avvincente e appassionante per gli Sport invernali che entrano nella fase finale: si tratterà infatti dell’ultimo weekend di gare per le Coppe del Mondo di biathlon, sci di fondo e salto con gli sci, ma l’Italia sarà interessata anche ai Mondiali di sci velocità, da segnalare infine gli Assoluti di sci alpino, che si disputeranno a Cortina. Sport invernali, il ...

Sport invernali – Biathlon - salto e velocità : il programma delle gare settimanali : Il programma delle gare settimanali: chiudono le Cdm di Biathlon e salto, Mondiali di sci velocità, Assoluti di sci a Cortina SCI ALPINO Gio. 21/03 – Campionati Italiani Assoluti + GP Italia sr/gio – AC (DH+SL) maschile Cortina (Bl) Gio. 21/03 – Campionati Italiani Assoluti + GP Italia sr/gio – DH maschile Cortina (Bl) Ven. 22/03 – Campionati Italiani Assoluti + GP Italia sr/gio – SG maschile Cortina ...

Calendario Sport invernali - tutti gli eventi della settimana 12-17 marzo. Programma - orari e tv : Va a chiudersi la stagione invernale: ultimi appuntamenti importanti per il Circo Bianco. Finali per la Coppa del Mondo di sci alpino, ultime prove per il massimo circuito internazionale per lo sci nordico (salto, combinata e sci di fondo), c’è il Mondiale per il biathlon: altra settimana da seguire alla grande. Andiamo a scoprire tutti gli eventi della settimana 12-17 marzo con il Programma, gli orari ed il palinsesto TV. SCI ALPINO Mar. ...

‘Italia - come stai?’ : Sport invernali e il calo da PyeongChang ai Mondiali 2019. Tanti ottimi atleti - pochi campioni : La stagione degli sport invernali si avvia verso la conclusione, anche se proprio le prossime due settimane si riveleranno le più intense per i colori azzurri (Dominik Paris si giocherà le sfere di cristallo di specialità di discesa e superG nello sci alpino, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer la Coppa del Mondo generale di biathlon). Volgendo uno sguardo ai Mondiali delle singole discipline, si noterà come l’Italia abbia conquistato sinora 9 ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 10 marzo : Moelgg a caccia del podio - tra poco Wierer e Vittozzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 10 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata conclusiva del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

Sport invernali oggi (domenica 10 marzo) - programma - orari e tv. Il calendario e tutti gli eventi : oggi domenica 10 marzo andranno in scena diversi eventi di Sport Invernali, si chiude un fine settimana molto inteso che ci porta verso la conclusione della stagione. Proseguono i Mondiali di biathlon con le due prove a inseguimento, l’Italia punta a un risultato importante con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista solo con lo slalom maschile, Marcel Hirscher dovrebbe vincere matematicamente la ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 9 marzo : Mondiali biathlon e short track - tanto sci alpino e snowboard. Un sabato da batticuore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 9 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata mediana del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

Sport invernali oggi (sabato 9 marzo) - programma - orari e tv. Il calendario e tutti gli eventi : oggi sabato 9 marzo si preannuncia una giornata particolarmente ricca per gli Sport Invernali con tantissima carne al fuoco, ne vedremo davvero delle belle tra neve e ghiaccio in uno degli ultimi weekend della stagione. Sci alpino grande protagonista con lo slalom femminile di Splindleruv Mlyn dove Mikaela Shiffrin vorrà tornare al successo e con il gigante maschile di Kranjska Gora dove Marcel Hirscher punterà a vincere matematicamente la Coppa ...