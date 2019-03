Softball | Nazionale a lavoro a Saronno fino a mercoledì In programma quattro amichevoli

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) I due grandi appuntamenti stagionali, legati a doppio filo, si avvicinano per laitaliana die così le azzurro saranno in raduno a. Si preparano gli Europei di Ostrava ed il torneo di qualificazione olimpica di Utrecht, al quale accederanno le prime tre classificate nel torneo continentale.Per perfezionare la preparazione sono incontro il Perù: domani dalle ore 13.00 sarà in campo laUnder 19, che prepara i Mondiali di categoria di Irvine, mentre27, sempre dalle ore 13.00, a scendere in campo sarà lamaggiore.

