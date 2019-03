[L'analisi] Trionfo del centrodestra in Basilicata - la sinistra cede dopo 25 anni. Il M5S perde la metà dei consensi : Ci sono alcuni numeri chiave in questo voto regionale lucano che aiutano a fissare l'analisi della consultazione elettorale. dopo 25 anni si chiude in Basilicata l'era biancorossa, un regno del ...

Giorgia Meloni - il trionfo in Abruzzo : l'analisi del voto - le cifre che certificano l'ultimo trionfo : Fratelli d'Italia ottiene in Abruzzo il suo primo governatore. E già questo è sufficiente per far dire a Giorgia Meloni che domenica, per il partito, è stata una «giornata storica». Ma a far sorridere la leader della destra è pure il risultato delle liste. Grazie anche al "traino" di Marco Marsilio,