Inter | Skriniar è incedibile | in futuro potrebbe essere lui il Capitano

Calciomercato Inter - Skriniar : è derby di Manchester tra City e United : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dall’edizione online del Daily Mirror, il Manchester City sarebbe pronto a mostrare i propri muscoli per sfidare, sconfiggere i rivali del Manchester United e convincere così l’Inter a cedergli Milan Skriniar. Il City sarebbe disposto ad offrire una cifra record er riuscire ad aggiudicarsi il difensore 24enne per 85,5 […] L'articolo Calciomercato Inter, Skriniar: è derby di ...

Inter - il diktat di Zhang : servono i soldi della Champions. Derby a Manchester per Skriniar : MILANO - Jindong Zhang venerdì al pranzo con i vertici Interisti ha sottolineato quello che già da inizio stagione era uno degli obiettivi: restare per il secondo anno consecutivo in Champions League, ...

Inter - pericolo Skriniar : su di lui irrompe il Manchester City (RUMORS) : Un giocatore che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato dell'Inter è Milan Skriniar. Il centrale slovacco anche quest'anno ha confermato di essere uno dei migliori Interpreti del ruolo in tutto il mondo. La consacrazione è arrivata in Champions League, dove l'ex Sampdoria non ha sfigurato contro avversari di caratura mondiale come Luis Suarez ed Harry Kane. Già lo scorso anno, con una sola stagione ad alti livelli, non erano ...

Inter - pioggia di richieste per Skriniar : secondo l’agente vale 100 milioni di euro : Mithat Halis, agente di Milan Skriniar, ha parlato del futuro del proprio assistito al momento in forza all’Inter di Spalletti Milan Skriniar potrebbe essere uno dei gioielli della prossima campagna di calciomercato dell’Inter. Le offerte arriveranno copiose e l’agente del calciatore Mithat Halis si prepara a vivere giorni caldissimi. “Real Madrid e Barcellona vogliono Skriniar, ma dovranno convincere l’Inter ...

Inter - l'agente di Skriniar lancia l'allarme : Raiola vuole confonderlo : La prossima estate l'Inter sarà finalmente libera dai vincoli del fair play finanziario e potrà muoversi con maggiore libertà sul mercato, rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. Entro giugno, però, ci sarà la necessità di chiudere il bilancio in pareggio e per farlo probabilmente ci sarà bisogno di incassare trenta/quaranta milioni di euro. Per questo motivo, uno dei big della rosa nerazzurra che sembra possa finire al centro dei rumors di ...

Inter - l’agente di Skriniar : “Lo vogliono sia Real Madrid che Barcellona” : Skriniar – Intervistato ai microfoni di AS, Mithat Halis, uno dei rappresentanti della Star&Friends, l’agenzia che rappresenta Milan Skriniar, ha parlato del difensore dell’Inter. Queste le sue parole al quotidiano spagnolo: “Il Real Madrid vuole acquistarlo, così come il Barcellona. Chi convincerà l’Inter, potrà prenderlo la prossima estate”. LEGGI ANCHE: Infortunio De Vrij, il difensore ...

Calciomercato Inter – Frecciatina a Raiola ed ipotesi cessione - parla l’agente di Skriniar : “lo vogliono Real Madrid e Barcellona ma…” : L’agente di Milan Skriniar apre all’ipotesi di cessione del suo assistito: Real Madrid e Barcellona Interessati al giocatore, ma il prezzo lievita. E guai se dovesse inserirsi Raiola… Milan Skriniar si sta confermando, partita dopo partita, uno dei migliori difensori della Serie A. Dopo l’ottima stagione disputata alla Sampdoria, il centrale sloveno non ha minimamente avvertito la pressione del trasferimento ...

Inter - senti l’agente di Skriniar : “Barcellona e Real lo vogliono” : Mithat Halis, agente di Milan Skriniar, ha parlato di un possibile addio del difensore slovacco a fine stagione: “Real Madrid e Barcellona lo vogliono, ma dovranno convincere l’Inter a cederlo. Se il Real lo vorrà davvero potrà fare un tentativo, ma ci sono molti agenti cannibali come Raiola che vogliono confonderlo. Lui ha un contratto con noi. L’Inter lo ha pagato 28 milioni, il City lo voleva per 55. Ora il suo valore ...

Inter - vittoria nel derby e omaggio al Trono di Spade : Skriniar diventa il Night King! [FOTO] : L’Inter batte il Milan nel derby e omaggia il Trono di Spade: il tweet dei nerazzurri trasforma Skriniar nel Night King Ieri notte l’Inter è uscita vincitrice dal derby di Milano. I nerazzurri hanno trionfato, sui rivali del Milan, con il punteggio di 2-3, portandosi a casa la stracittadina più famosa al mondo. Un’impresa celebrata in tanti modi diversi sui social, fra i quali anche uno che omaggia il Trono di Spade. In ...

Inter - la Juventus sarebbe pronta allo sgarbo : obiettivo Milan Skriniar : Gli Interessi di Juventus ed Inter la prossima estate potrebbero intrecciarsi sul mercato. Le due società saranno sicuramente tra le più attive, essendo quelle che avranno maggiori possibilità di investire. Tanti gli obiettivi in comune e non è escluso che i due club possano sedersi al tavolo delle trattative per discutere di alcuni tesserati. Nelle scorse settimane si è discusso molto di Mauro Icardi, ma il nome nuovo finito sul taccuino di ...

Probabili formazioni Inter Eintracht Francoforte/ Quote - Skriniar gioca in mediana? : Probabili formazioni Inter Eintracht Francoforte: le Quote del match e le scelte dei due allenatori per la partita DI ritorno degli ottavi in Europa League.

Inter - novità su Skriniar e Keita in vista dell'Eintracht : le ultime : L'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti prepara qualche sorpresa in vista della gara di questa sera di Europa League contro l' Eintracht Francoforte . Secondo La Gazzetta dello Sport , nel 4-2-3-1 disegnato dall'allenatore nerazzurro ci sarà Skriniar avanzerà a centrocampo tra Vecino e Borja Valero, mentre Keita partirà dalla panchina. In avanti ci saranno Candreva, Politano ...

Inter-Eintracht - Skriniar : 'Nonostante le assenze faremo vedere che siamo l'Inter' : "Non so ancora dove giocherò, sono pronto per entrambe le posizioni: deciderà il mister alla fine" ha detto il giocatore, intervistato in esclusiva da Sky Sport alla vigilia della sfida. La ...

Inter - Skriniar : 'Contro l'Eintracht servirà concentrazione per passare il turno' : C'è acnhe Skriniar con Spalletti davanti ai giornalisti per raccontare la vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht di Francoforte. L'Inter deve vincere dopo lo 0-0 dell'andata, tra i ...