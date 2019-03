Incidente sulla Ascoli Mare | 2 feriti nel maxi tamponamento Raccordo 11 dir chiuso

Gaggio Montano. Incidente sulla 324 morto Ayoub Marrohoub : Tragedia della strada a Gaggio Montano nel Bolognese. In un Incidente è morto un ragazzo di 23 anni, ferito anche

Incidente sulla A1 - lunga coda : lunga coda sull' Autostrada del Sole A1 in direzione Roma nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Sud . Autostrade per l'Italia segnala almeno 4 chilometri di coda a causa di un Incidente .

Incidente mortale a Xitta - auto travolge un ciclista sulla SS 115 : arrestata una 21enne : Tragico Incidente sulla SS 115 prima dello svincolo di Xitta , all altezza del cavalcavia ferroviario. A perdere la vita un ragazzo originario del Mali Kone Ousmane, di 22 anni, che era alla guida di ...

Incidente a Valeggio - traffico in tilt sulla strada provinciale 24 : Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo, si è verificato un Incidente lungo la strada provinciale 24 nel territorio comunale di Valeggio sul Mincio. Lunghe code in uscita da Valeggio Il ...

Incidente sulla SS 194 Ragusa-Catania - un ferito grave : grave Incidente oggi pomeriggio sulla SS 194 all'altezza di Francofonte. Scontro tra una Panda ed un Fiorino, un ferito tras ferito in elisoccorso

Pesaro. Incidente sulla statale 16 morti Giuseppe Troisi e Juendi Xhani : Tragedia della strada tra Pesaro e Gabicce. In un frontale sono morti due giovani morti e 5 persone sono rimaste

Le notizie del giorno – La bomba di Pistocchi sulla Juventus e l’Incidente una calciatrice bianconera : Le notizie del giorno – “Secondo fonti vicine alla società, il presidente dell’Inter Steven Zhang sarebbe furibondo con Paratici e Nedved perché telefonano tutti i giorni a Icardi e a Wanda per convincerli ad andare alla Juventus“. E’ questo il clamoroso tweet pubblicato nelle ultime ore dal giornalista Maurizio Pistocchi, in relazione al futuro dell’attaccante Mauro Icardi. Nelle ultime ore è sembrato aprirsi uno spiraglio per i ...