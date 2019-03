HONOR 9 Lite si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo

HONOR View 10 Lite riceve Android 9 Pie in Italia - ASUS ZenFone 5 - ZenFone 5Z e ZenFone 4 Selfie Pro nuove patch di sicurezza : Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite, ASUS ZenFone 5, ZenFone 5Z e ZenFone 4 Selfie Pro. Curiosi di sapere quali sono le novità? L'articolo HONOR View 10 Lite riceve Android 9 Pie in Italia, ASUS ZenFone 5, ZenFone 5Z e ZenFone 4 Selfie Pro nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Giunta l’ora per HONOR View 10 Lite : in distribuzione EMUI 9 il 20 marzo : Emergono alcune indicazioni molto interessanti per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Honor View 10 Lite qui in Italia, almeno stando alle segnalazioni che abbiamo raccolto oggi 20 marzo qui in Italia. A distanza di due mesi dal lancio del programma beta, necessario per testare sul campo l'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 (ne parlammo a suo tempo anche sulle nostre pagine), tocca concentrarsi sul rilascio del pacchetto ...

Molto meglio di HONOR 10 Lite : HONOR 10i sorprende tutti : Il lancio in Russia di Honor 10i ha creato una certa ripercussione mediatica anche presso il nostro mercato: la curiosità di scoprire di che tipo di dispositivo si trattasse è stata tanta, e noi siamo qui pronti proprio per soddisfarla. In pratica siamo al cospetto di una versione più potente di Honor 10 Lite, soprattutto a livello del comparto fotografico, così costituito: fotocamera principale tripla con sensori da 24 con apertura f/1.8, 8 con ...

HONOR 10 Lite ha ora una versione con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata : Dall'India arriva la notizia del lancio di una nuova versione di HONOR 10 Lite, caratterizzata dalla disponibilità di 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata L'articolo HONOR 10 Lite ha ora una versione con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata proviene da TuttoAndroid.

Nuove beta per HONOR 9 Lite a marzo : EMUI 9 è sempre più vicina : Trapelano alcune notizie molto importanti in queste ore per gli utenti che negli ultimi mesi hanno deciso di acquistare un Honor 9 Lite. Dopo il silenzio degli ultimi due mesi dal punto di vista dello sviluppo software (il nostro ultimo articolo sulla questione risale a fine gennaio), oggi 18 marzo possiamo finalmente guardare avanti, con un focus su EMUI 9 ed il tanto atteso aggiornamento Android Pie. Cerchiamo di andare con ordine e di ...

HONOR 10i potrebbe essere simile al Lite - ma con tre fotocamere posteriori : Ecco le possibili caratteristiche tecniche e l'aspetto di HONOR 10i, un nuovo smartphone atteso per le prossime settimane. Gustatevi queste immagini ad alta risoluzione. L'articolo HONOR 10i potrebbe essere simile al Lite, ma con tre fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Ecco le offerte Gearbest di oggi : Xiaomi Mi 8 Lite - HONOR 8X e tanti altri : Ecco le offerte Gearbest aggiornate automaticamente ogni giorno per voi. Per chi non lo sapesse, Gearbest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte leggi di più...

HONOR 8X - Huawei Mate 20 Lite e Nova 3i ottengono Android 9 Pie con EMUI 9 in Cina : Qualche giorno fa Huawei ha reso disponibile l'aggiornamento ad Android 9 Pie per la gamma Mate 9 e Nova 2S in Cina e oggi altri tre dispositivi medio gamma del gruppo stanno ricevendo l'ultima versione di Android completa della più recente interfaccia EMUI 9. Gli smartphone in questione sono Honor 8X, Huawei Nova 3i (conosciuto altrove come P Smart Plus) e Huawei Mate 20 Lite. L'articolo Honor 8X, Huawei Mate 20 Lite e Nova 3i ottengono ...

Inaspettato rilancio per Huawei P20 Lite e HONOR 10 a Carnevale : prezzi davvero apprezzabili : Anche Amazon a Carnevale intende dire la sua, con alcune offerte molto interessanti in ambito smartphone, soprattutto per chi sta valutando da tempo la possibilità di acquistare prodotti come Huawei P20 Lite e Honor 10. In attesa di comprendere come evolverà lo sviluppo software dei due dispositivi, proviamo dunque ad individuare le migliori proposte disponibili in Rete, in modo tale che tutti possano avere le idee chiare su come muoversi per ...

Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite - Sony Xperia XZ Premium e ASUS Zenfone Max Pro (M1) : Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite, Sony Xperia XZ Premium e ASUS Zenfone Max Pro (M1). Curiosi di sapere quali sono le novità? L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite, Sony Xperia XZ Premium e ASUS Zenfone Max Pro (M1) proviene da TuttoAndroid.

HONOR festeggia 1 - 5 milioni di HONOR View20 venduti con la Gaming+ e lancia HONOR View 10 Lite Phantom Blue : Al MWC 2019 è presente anche HONOR, che non presenta nuovi smartphone ma festeggia le vendite di HONOR View20 con la tecnologia Gaming+. L'articolo HONOR festeggia 1,5 milioni di HONOR View20 venduti con la Gaming+ e lancia HONOR View 10 Lite Phantom Blue proviene da TuttoAndroid.

Immancabile rilancio per le offerte Euronics online con Huawei Mate 20 Lite e HONOR 10 in promo : Un appuntamento ormai settimanale quello relativo alle offerte Euronics disponibili online, come si potrà notare oggi 15 febbraio per coloro che intendono acquistare device come Honor 10 e Huawei Mate 20 Lite. A distanza di tre settimane dal nostro ultimo aggiornamento sulle promo della nota catena, occorre dunque selezionare per voi alcune promozioni che potreste ritenere particolarmente interessanti. Fermo restando che in giro per il web ...

HONOR 10 Lite - smartphone da 239 euro con schermo grande e autonomia elevata : Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, e siete stufi di portare sempre con voi il caricabatterie o le batterie esterne per la ricarica, date un’occhiata all’Honor 10 Lite. È il nuovo smartphone di fascia media di Honor, che si colloca nella fascia di prezzo al di sotto dei 250 euro (239 euro di listino). Un settore di mercato particolarmente affollato, in cui la concorrenza non manca di certo, a cominciare dai prodotti Xiaomi ...

Una spuntatina al prezzo per Huawei P20 Lite - HONOR 10 Lite e Galaxy S9 solo oggi 27 gennaio : Trapelano un po' a sorpresa alcune interessanti opportunità per gli utenti che intendono acquistare uno smartphone Android oggi 27 gennaio, soprattutto per quanto riguarda coloro che hanno nel mirino prodotti come Huawei P20 Lite, Honor 10 Lite e Samsung Galaxy S9. Alcuni sono arrivati da pochissimo sul mercato, altri negli ultimi dodici mesi hanno conquistato apprezzabili quote di mercato, ma a prescindere stiamo vivendo un fine settimana ricco ...