DALLA FRANCIA Saranno i gilet gialli a decidere chi vince tra Macron e Le Pen

MANOLAS JUVENTUS- Fabio Paratici è pronto a valutare attentamente tutti i possibili scenari di mercato in vista della prossima estate. Come confermato dallo stesso direttore sportivo bianconero, la Juventus sarebbe pronta ad orientare le sue attenzioni su un nuovo centrale difensivo. Un centrale che assicuri massima affidabile in ottica presente, ma soprattutto in ottica futura.

Italia sconfitta DALLA Francia : Italia-Francia 14-25, 6-10, in una partita dell'ultima giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby, giocata all'Olimpico. Per gli azzurri è la 22ª sconfitta consecutiva nel torneo, chiuso anche in ...

L’Italia è stata battuta 14-25 DALLA FRANCIA nell’ultimo turno del Sei Nazioni di rugby : La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 14-25 dalla Francia allo Stadio Olimpico di Roma nell’ultimo turno del Sei Nazioni 2019. In una partita segnata dai molti errori commessi da entrambe le squadre, l’Italia non è riuscita a concludere il

CAVANI INTER- Un accostamento di mercato che potrebbe trovare conferme in vista della prossima sessione estiva. Come evidenziato da "Le10Sport", Cavani sarebbe diventato un chiaro obiettivo di mercato dell'Inter, società pronta a puntare forte sull'attaccante uruguaiano in caso di addio ad Icardi. Un accostamento nato nelle ultime ore, ma che potrebbe trovare totale conferme in

Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v

Baby gang di nordafricani in trasferta DALLA FRANCIA per rubare : Per la polizia italiana sono del tutto sconosciuti, malgrado abbiano già messo a segno diversi furti e danneggiamenti a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Si tratta di due marocchini di 17 anni e un algerino, di 16 anni, appartenenti a una Baby gang specializzata nel compiere razzie su auto in sosta, in negozi e in condomini.Gli agenti del locale commissariato, che li hanno indagati per una serie di colpi messi a segno nella notte tra ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fiorettisti azzurri terzi a Il Cairo. Italia sconfitta DALLA FRANCIA in semifinale : La squadra azzurra di fioretto maschile non si ripete dopo il successo di Tokyo e chiude al terzo posto nella tappa a Il Cairo. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà) sono stati sconfitti per 45-41 dalla Francia in semifinale e poi hanno superato nella finalina la Corea del Sud con il punteggio di 45-35. La vittoria alla fine ai soliti Stati Uniti, che hanno dominato la finale contro i transalpini, ...

DALLA FRANCIA : l'Inter sulle tracce di Louakima - il nuovo Aurier del PSG : COME Aurier - La politica di infarcire la rosa di stelle di prima grandezza rischia di fare un'altra vittima, quel Louakima che ha dichiarato di ispirarsi all'ivoriano Serge Aurier , passato all'...