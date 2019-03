Aw Lab is Me Music Edition – Al via la fase “live” | Jake la Furia e Big Fish assistono

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Aw Lab is Me: iniziano le selezioni live del contest firmato AW Lab Hanno inizio le selezioni di AW LAB IS ME. Un contest aperto a tutti e che conta sulla speciale consulenza artistica di professionisti del valore assoluto comeLae Big. Ad oggi sono migliaia le iscrizioni al contest che arriva, nei prossimi giorni, al suo svolgimento live, opportunità accessoria all’invio della propria traccia on-line.La dinamica per partecipare al contest da casa è molto semplice ed offre la possibilità di partecipare sia a chi ha già esperienza nel mondo dellaa sia a chi non si è mai misurato con la produzione dei propri pezzi o, anche solo, la registrazione della propria hit del cuore.Sul sito www.aw-lab.com si potrà scaricare un esclusivo beat prodotto da Bigper l’occasione. I partecipanti potranno utilizzarlo con un testo ...

michelemaraglin : ?? Ecco solo alcune delle realtà che sono nate dopo aver frequentato il mio corso per Ufficio Stampa, 'Music Press A… - vmaggesi : A soli 15 anni Giulia Maggesi debutta con il suo brano inedito 'Sunset' - Take Five Music Academy - SandraVu_Lab : RT @MUSICFORPEACEGE: Conclusa positivamente per questa sera la distribuzione di pasti caldi. I volontari di Music for Peace hanno ricevuto… -