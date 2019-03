AUTO & RIPRESA Uliano | Fim-Cisl | | l' ortodossia sull' elettrico ci sta uccidendo

Roma - ai domiciliari i trapper Gallagher & Traffik. “Rapinati e picchiati tre adolescenti che volevano un AUTOgrafo” : Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni un bengalese di 50 anni che non c’entrava nulla nella vicenda. Per questo sono finiti agli arresti domiciliari i cantanti Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, noti al pubblico come Gallagher & Traffik, rispettivamente 23 ...

U&D - Lorenzo e Claudia : incidente in AUTOstrada - il conducente dell'altra AUTO è scappato : Attimi di paura per la neo coppia del trono classico di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due sono stati coinvolti in un incidente in autostrada. A renderlo noto è stato proprio l'ex tronista milanese il quale, poche ore fa, ha dato sfogo pubblico alla sua ira. Lorenzo è molo furioso con il conducente dell'altra vettura, ovvero il protagonista, responsabile dell'incidente che lo avrebbe tamponato. La persona in questione, ...

Nilufar Addati di U&D ha avuto un incidente in AUTO : 'Forte spavento' : Nilufar Addati, l'ex tronista di Uomini e Donne, nel corso della giornata di ieri è stata vittima di un incidente in auto. Ad informare di quanto accaduto è stata la diretta interessata che, attraverso le Instagram Stories, ha spiegato la dinamica dell'avvenimento. La ragazza ha esordito dicendo di aver cominciato la giornata nel peggiore dei modi poiché aveva fatto un incidente. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, tuttavia, ci sono ...

U&D - incidente in AUTO per Nilufar : 'Schiantata contro un albero' e Giordano la chiama : Momenti di paura questa mattina per Nilufar, ex tronista di Uomini e donne. Quest'ultima ha raccontato ai suoi tantissimi fan sui social di essere stata protagonista di un incidente automobilistico che l'ha fatta spaventare non poco. Per fortuna non è successo nulla di grave anche se Nilufar ha ammesso di essere rimasta molto scossa per l'accaduto. Successivamente sull'argomento è intervenuto anche il suo ex fidanzato Giordano, il quale ha ...

Sondaggi politici Demos&Pi : AUTOnomia - in Veneto aumentano i pessimisti? : Sondaggi politici Demos&Pi: autonomia, in Veneto aumentano i pessimisti Il cammino per concedere l’autonomia a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna procede con il freno a mano tirato. Solo una settimana fa, infatti, è approdata sul tavolo del Consiglio dei Ministri la bozza di accordo. Se tutto dovesse andare a buon fine l’approvazione dovrebbe arrivare entro fine marzo. Ma sono ancora tanti i dubbi e le resistenze, ...

CRAIG FINN & BRIAN FALLON/ Una notte "d'AUTOre" a Milano : Si sono esibiti a Milano in una serata sold out CRAIG FINN degli Hold Steady e BRIAN FALLON dei Gaslight Anthem, serata memorabile

FINANZA & AUTO/ Guerra ai diesel e spinta all'elettrico stanno uccidendo Pil e lavoro : Si cominciano a vedere delle trasformazioni nel mercato dell'AUTO che avranno conseguenze molto pesante sul lavoro e sul Pil di alcuni paesi