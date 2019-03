20 anni di Futurama | ecco gli ingredienti del suo successo

wired

(Di lunedì 25 marzo 2019) 1. Modern family: la famiglia del futuro2. Lo specchio dei tempi 3. L'(in)comparabile Fry4. La mitologia 5. Non diventa vecchiaSeria animata creata da Matt Groening, già responsabile della realizzazione del longevo cartone animato made in Usa, I Simpson,festeggia vent’dal suo debutto sugli schermi americani, avvenuto il 28 marzo 1999. Protagonista è l’imbranato fattorino Fry, il quale va a consegnare una pizza presso un centro di ricerca sulla criogenia e finisce in una capsula che lo iberna per mille. Quando si risveglia, nell’anno 3000, lo spaesato e poco sveglio giovanotto si rifà una vita come delivery boy e factotum per il suo discendente Professor Farnsworth, decrepito scienziato pazzo proprietario di un’agenzia di consegne intergalattica che recapita materiali sui pianeti più bizzarri. Surreale, colorata e sardonica,è ancora oggi un autentico cult ...

