VIDEO Aliya Mustafina trionfa in Coppa del Mondo | i quattro esercizi della Zarina

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019)è tornata a vincere una gara internazionale dopo quasi tre anni dall’ultima volta, laha ruggito a Birmingham dove ieri si è disputata la terza tappadelall-around. La Campionessa Olimpica alle parallele hato nel concorso generale individuale in terra britannica approfittando anche degli erroristatunitense Riley McCusker. La russa si è distinta in particolar modo al volteggio (14.366) e alle parallele (14.366), poi è caduta alla trave (11.866) e si è difesa strenuamente al corpo libero (12.966) riuscendo così a imporsi a oltre un anno di distanza dal suo rientro dopo la gravidanza. Di seguito ideglidiindela Birmingham.DELBIRMINGHAM: VOLTEGGIO (14.366):PARALLELE ASIMMETRICHE (14.366):TRAVE (11.866):CORPO LIBERO ...

StubbornGirl_18 : @Marghe_cantiere Sul video hai ragione ma sulle testimonianze della ex moglie e le altre ex ragazze non credo assol… - tapia_aliya : RT @namjinpicsx: WHY KJDKSJDJJD -