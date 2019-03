Terrore bus : cc incontrano ragazzini : ANSA, - MILANO, 24 MAR - Si terrà domani alle 11 'l'abbraccio' fra i 51 ragazzini cremaschi sequestrati sul pullman da Ousseynou Sy e i carabinieri che li hanno salvati. Il comandante provinciale Luca ...

Terrore bus - gip : Sy resta in carcere : 13.25 Ousseynou Sy, l'autista che tre giorni fa ha dirottato un bus con 51 bambini e gli ha dato fuoco, deve restare in carcere. Lo ha deciso il gip di Milano Tommaso Perna che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. Nell'ordinanza il gip ha stabilito che per il 47enne si configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristica.Confermati anche gli altri reati contestati a Sy dalla Procura:sequestro di persona, ...

Terrore sul bus - la versione di Sy : “Sentivo le voci dei bimbi africani”. Resta in carcere : «Erano parecchi giorni che sentivo nella mia testa le voci dei bambini africani morti che mi chiedevano di fare un gesto eclatante a livello mondiale. E così l’ho fatto: ho sequestrato gli alunni sul pullman, ma non li avrei mai uccisi»....

Terrore bus - da Sy "segni di squilibrio" : 18.10 Ousseynou Sy,l'autista del bus che due giorni fa ha sequestrato 51 bambini e dato fuoco al veicolo,durante l'interrogatorio in carcere ha mostrato "evidenti segni di squilibrio"e fatto "invocazioni".Lo ha detto il suo legale. L'avvocato ha aggiunto che l'uomo voleva fare "un'azione dimostrativa", avere "un massimo impatto internazionale" e che davanti al gip "ha lodato la politica italiana sulle migrazioni"."Nessuno dal'Africa deve ...