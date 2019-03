Jeremias e Soleil avrebbero avuto un rapporto intimo all' Isola | la verità di Ariadna

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Quest'anno all'dei famosi è scoppiata la passione. Chi ha seguito le varie puntate del reality show sa bene che trac'è stato un grande coinvolgimento e che i due non hanno mai nascosto di piacersi. Tra baci, coccole e carezze ci sarebbero stati anche dei momenti di grande passione tra i due naufraghi, così come ha confessato in queste ore la bellaRomero in un'intervista concessa al programma 'Non succederà più', in onda su Radio Radio.su: 'Hanno fatto l'amore all'' Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto cheRomero, nel corso dell'intervista concessa ieri pomeriggio al programma di Radio Radio, ha confessato che, dopo aver trascorso del tempo assieme sull'isla bonitaammesso loro stessi di averunsessuale e quindi di aver consumato.'Sì, così hanno detto, che hanno ...

Today_it : Ecco cosa ha confessato Ariadna Romero... - zazoomblog : Soleil e Jeremias hanno consumato la conferma arriva da Ariadna Romero - #Soleil #Jeremias #hanno #consumato - IsaeChia : ‘#Isola14’, #AriadnaRomero su #SoleilSorge: “La definiscono una ragazza forte ma forza... -