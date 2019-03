Giuseppe Conte non guarda lontano | La mia esperienza termina con questo

Giuseppe Conte - la scelta definitiva : "La mia esperienza termina con questo governo" : "Io personalmente non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo, la mia esperienza di governo termina con questo". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine dell'evento a Lecce per la firma dell'intesa Eni-Cnr sulla ricerca annuncia che non si candiderà mai più: "

Giuseppe Conte teme la crisi : "Matteo Salvini fa il superuomo - ci vuole pazienza" : "Parlano i fatti e io ho una pazienza infinita. Matteo Salvini? Si comporta come un superuomo". Giuseppe Conte, forte dei sondaggi che lo danno fra i premier più amati degli ultimi governi, respinge le accuse della Lega di essere troppo sbilanciato sul Movimento 5 stelle: "Io sono un uomo di Stato e

Alessandra Ghisleri e il sondaggio su Giuseppe Conte. Perché rischia di fare la fine di Mario Monti : rischia di fare la fine di Mario Monti il nostro premier Giuseppe Conte. Sempre più tentato, come rivela La Repubblica, da una "lista Conte" come lista civica nazionale da affiancare ai 5 stelle in caso di elezioni anticipate, il presidente del Consiglio di fatto non nega le sue aspirazioni politich

Matteo Salvini stanco di Giuseppe Conte : "Il premier fa il fenomeno" : Retroscena del Corriere della Sera. Al centro delle polemiche in questi giorni è finito il "medievale" Congresso mondiale...

Giuseppe Conte - il retroscena da Bruxelles : "Fino alle 2 di notte". Macron e Merkel - pressing selvaggio : Un pressing selvaggio su Giuseppe Conte, dentro e fuori le situazioni ufficiali e lontano da telecamere e flash. Il retroscena del Corriere della Sera da Bruxelles riferisce di Emmanuel Macron e Angela Merkel scatenati: il presidente francese e la cancelliera tedesca non si sono fatti scrupoli di as

Dopo Luigi Di Maio anche Giuseppe Conte boccia lo Ius Soli : “Questione da non riaprire” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conferma la linea già espressa questa mattina da uno dei suoi vice, Luigi Di Maio: lo ius Soli non è un argomento all'ordine del giorno e non si farà. "Stiamo parlando di un singolo caso. Non approfittiamone in modo strumentale per 'squarciare' una prospettiva ben più ampia”, dice riferendosi al caso di Rami, il ragazzino egiziano che ha chiamato i soccorsi che hanno salvato gli studenti sul bus ...

Giuseppe Conte - il premier a capo di una Lista civica nazionale per le Europee : la mossa disperata M5s : Gli strateghi del Movimento Cinque Stelle sono alle prese con una delle più gravi crisi di consensi, da quando almeno il partito di Luigi Di Maio è al governo alleato con la Lega. Il vicepremier grillino è riuscito a far crollare il M5s nel giro di un anno, facendosi addirittura raggiungere e supera

Giuseppe Conte : "Il patrocinio di Chigi al Congresso delle Famiglie? Ho chiesto a Lorenzo Fontana di eliminarlo" : "Il patrocinio" di Palazzo Chigi al World Congress of Families "è stato concesso dal Ministro Lorenzo Fontana, di sua iniziativa, nell'ambito delle sue proprie prerogative, senza il mio personale coinvolgimento né quello collegiale del Governo. All'esito di un'approfondita istruttoria e dopo un'attenta valutazione dei molteplici profili coinvolti, ho comunicato al Ministro Fontana la opportunità che il riferimento alla ...

Cina a cena - Tav a colazione : il menu di Giuseppe Conte a Bruxelles : Cina a cena, tav a colazione. Non è un gioco di parole ma il 'menu' politico di Giuseppe Conte qui a Bruxelles, all'ultimo consiglio europeo di questa legislatura prima delle europee. Ultimo in teoria, in realtà. Perchè la Brexit - si ancora la Brexit - potrebbe indurre i leader a riconvocarsi in via straordinaria la prossima settimana, ma di questo parleremo dopo. Intanto per il capo del governo italiano questo vertice Ue ...

Giuseppe Conte - la promozione a sorpresa per la grillina Laura Castelli : diventa viceministro : ... entrambi sottosegretari e proposti ora come viceministri di Giovanni Tria al ministero dell'Economia. La pratica ora passa al Quirinale per l'approvazione del Presidente della Repubblica, Sergio ...

Giuseppe Conte : "Silvia Romano? Seguiamo il caso - ma non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : "Il caso di Silvia Romano lo stiamo seguendo dal giorno in cui è stata rapita, attraverso canali di discrezione ovviamente. Più che i canali diplomatici è la nostra intelligence che ci sta lavorando. Nel riserbo che devo mantenere c'è stato un attimo in cui sono stato confidente che avessimo un risultato buono a portata di mano. Purtroppo, però, sono gruppi che sono stati individuati ma non siamo ancora ...

Mare Jonio - il retroscena : così Giuseppe Conte ha salvato l'equipaggio della ong dall'arresto : Cosa è successo nelle ore in cui la ong Mare Jonio è rimasta attraccata nel porto di Lampedusa, prima dello sbarco degli immigrati e del sequestro della nave? Una ricostruzione la offre Repubblica, che si concentra in particolare sul ruolo di Giuseppe Conte. Né a lui né a Luigi Di Maio sarebbe conve

La proposta di Giuseppe Conte : “Serve salario minimo europeo e assicurazione contro disoccupazione” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lancia con una lettera a Repubblica una doppia proposta a livello europeo: "L'Europa deve perseguire con vigore e urgenza una efficace tutela della dignità della persona. Una tutela che protegga sia il salario dei cittadini sia i disoccupati, prevedendo ad esempio un'assicurazione europea contro la disoccupazione, come pure l'introduzione di un salario minimo europeo".Continua a leggere

Nessun rischio. Giuseppe Conte rassicura sull'intesa Italia-Cina : "La linea euroatlantica non si discute" : L'accordo sulla nuova via della Seta fra Italia e Cina è solamente commerciale, non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e non viene in Nessun modo messa in discussione la linea euro-atlantica dell'Italia. Giuseppe Conte va alla Camera a rassicurare a pochi giorni dalla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia e dalla firma di un corposo memorandum of understanding fra i due Paesi."L'attenzione ...