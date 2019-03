Dalla denuncia di Luca Bizzarri all’alimentazione vegana | Daniela Martani non ci sta

"Ci hanno strappato il velo Dalla testa" - la denuncia in un video : "Oggi una ragazza ci ha strappato il velo dalla testa. Con lui ha tirato via tutti i valori su cui è fondata l'Europa. Ha distrutto e umiliato non solo noi, ma anche tutti quelli che credono nella ...

Incidente mai avvenuto - 3 denunciati per truffa Dalla Polstrada di Ragusa : La polizia stradale di Ragusa ha denunciato alla Procura della Repubblica 3 persone, 1 Ragusano, 1 comisano ed 1 vittoriese, per il reato di truffa in concorso ai danni di una compagnia assicurativa; ...

Genova. Drogata Dalla madre e violentata dal compagno di lei - la denuncia di una 17enne : La mamma e il compagno avrebbero somministrato alla diciassettenne benzodiazepine, sostanza psicoattiva conosciuta come la “droga dello stupro” e poi lui avrebbe abusato della ragazzina sotto gli occhi della donna. I due, di 39 e 38 anni, sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra mobile di Genova.Continua a leggere

Imperiese truffato on line da due coniugi di Frosinone : scoperti e denunciati Dalla Polizia : Una coppia di coniugi dedita alle truffe on line è stata denunciata dagli agenti della Questura. Il modus operandi dei due consisteva nel mettere in vendita, su più o meno noti siti on line , oggetti ...

Due fratelli denunciati Dalla Polizia a Vittoria : Operazione di controllo della Polizia a Vittoria. Due fratelli sono stati denunciati, uno dei due era in possesso di un coltello a serramanico

Roma - ragazza 17enne si getta Dalla finestra : a gennaio aveva denunciato una violenza : A Roma una 17enne di origini autraliane è morta suicida dopo un lancio dal sesto piano di un palazzo in via Pomezia, vicino alla Piazza dei Re di Roma. Al momento della caduta la ragazza si trovava da una amica da cui era recata dopo la scuola, in un appartamento adibito a "Bed & breakfast" per studenti. La 17enne aveva sporto denuncia per aver subito una violenza sessuale il mese scorso ed ora la Procura di Roma sta procedendo per il reato ...

Soffocato Dalla catena - muore cane : padrone denunciato : E' morto Soffocato dalla catena cui era legato. Per questo i carabinieri forestali di Crotone hanno denunciato il proprietario di un cane, un Bull Terrier, per maltrattamento di animali. I militari, ...