Conte: no prospettiva di altro governo

"Non ho ladi lavorare per una nuova esperienza di. La mia esperienza ditermina con questa".Così il premier, a Lecce per la firma di un accordo tra Cnr ed Eni. Annuncia lo stanziamento di più risorse contro la Xylella che sta decimando gli ulivi pugliesi,una "tragedia che andava estirpata prima".E sull'ex Ilva:"Consapevoli che il problema salute permane", interverremo "ancora più efficacemente" Torna sul gasdotto Tap assicurando misure per il rilancio del territorio per 30mln. E "focus su criticità" Calabria.(Di domenica 24 marzo 2019)