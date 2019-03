Col riso si avanza

Sorriso Koulibaly con il Senegal Solo panca per Allan Col Brasile : 90 minuti ed una vittoria importante. Kalidou Koulibaly protagonista con il Senegal nella vittoria per 2-0 contro il Madagascar che avvia la selezione del difensore azzurro nelle qualificazioni alla ...

WTA Miami – Esordio Col sorriso per Halep e Pliskova - Svitolina cede alla cinese Wang : Bene Halep e Pliskova all’Esordio nel torneo WTA di Miami: pesante eliminazione per Elina Svitolina Una nottata ricca di sfide a Miami: sui campi del torneo femminile le big non hanno deluso le aspttative. Vittoria più che facile per Simona Halep: la rumena numero 3 del ranking WTA ha mandato al tappeto in poco più di un’ora la statunitense Townsend, trionfato col punteggio di 1-6, 3-6. Trionfo facile anche per Karolina ...

‘Caso Icardi’ – Tutto risolto tra Mauro e l’Inter? L’attaccante argentino torna ad allenarsi Col gruppo : Inter-Icardi: torna il sereno alla Pinetina. Mauro torna ad allenarsi col gruppo Icardi è tornato a lavorare col gruppo. Fermo dal 13 febbraio dopo aver perso la fascia di capitano, l’attaccante argentino questa mattina ha effettuato l’allenamento con i compagni ad Appiano Gentile. Dopo aver effettuato il riscaldamento col resto della squadra, il bomber sudamericano ha successivamente iniziato un lavoro personalizzato con un ...

Economia cirColare : diagnosi delle risorse per ottimizzare il riutilizzo degli scarti aziendali : “Progettare” gli scarti aziendali per incrementarne il riutilizzo. È questo l’obiettivo del progetto “PROPER Umbria” (PROgetto Pilota per l’Efficienza delle risorse), condotto da ENEA in collaborazione con Sviluppumbria e la multinazionale Meccanotecnica Umbra che si è resa disponibile alla sperimentazione pilota. “Il progetto si basa sulla diagnosi delle risorse, similmente a quanto fanno le aziende in campo energetico per stabilire quali ...

Cadavere Capraia : dopo 21 anni risolto il Cold case/ Tutto merito dell'ex poliziotto : Cadavere Capraia, un cold case risolto dopo ben 21 anni: Tutto merito della tenacia dell'ex poliziotto Ilario Sartori, che non si è mai arreso

Nadia Toffa non smette di lottare : ‘Giorno di chemio - sempre Col sorriso’ : “Buongiorno bella gente. Per me giorno di chemio, sempre col sorriso. Viva la vita e buona giornata a tutti” così Nadia Toffa ha scritto su Instagram attorno a mezzogiorno di martedì 19 marzo, condividendo una sua foto dall’Ospedale San Raffaele di Milano, dove sta portando avanti la sua lotta contro la malattia. 24 ore dopo aver visto i suoi profili social intasati da utenti che rispondevano sdegnati al parere da lei espresso ...

"Non ho rimpianti - muoio Col sorriso" : il testamento di Lorenzo Orsetti : "Sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia...

PicColo : ennesimo bus a fuoco - ma Atac per Raggi sta risorgendo : Roma – “Un altro autobus e’ andato a fuoco questa notte a piazzale Clodio, e’ l’ennesimo ‘flambus’ dall’inizio del 2019. Da settimane la sindaca Raggi continua a ripetere che Atac sta rinascendo, di questo passo somigliera’ sempre piu’ all’araba fenice. Non possiamo augurarci che anche l’azienda capitolina come il mitico uccello riesca a risorgere dalle proprie ...

Xylella : “Il decreto Centinaio è un’ottima base di partenza - adesso focus su risorse - operai agriColi e piano salento” : “Tutto è perfettibile e migliorabile, ma bisogna partire dalle certezze ottenute grazie alla nostra mobilitazione e all’impegno del Ministro: col decreto Centinaio finalmente abbiamo tempi chiari per la risoluzione dei problemi, cioè i 60 giorni come limite massimo per la trasformazione del decreto in legge dello Stato, regole chiare per il contrasto al batterio della Xylella in zona contenimento e cuscinetto, la declaratoria per lo stato di ...

Le diffiColtà più complicate da risolvere della storia di Facebook : Per circa 10 ore gli utenti da ogni parte del mondo hanno segnalato problemi di accesso e condivisione di contenuti su Facebook, Instagram e Whatsapp. Secondo il sito Downdetector.com, le prime segnalazioni sarebbero arrivate intorno alle 17.30 di mercoledì 13 marzo e sono proseguite per tutta la giornata fino alle 4 del mattino circa, quando le segnalazioni hanno cominciato a scemare. Come pare oramai appuranto, in molti casi ...

Juve - picColo sorriso in vista dell’Atletico : rientra un attaccante : piccolo sorriso in casa Juve a meno tre dalla sfida di Champions contro l’Atletico. rientra infatti in gruppo Douglas Costa, infortunato e in dubbio fino all’ultimo per la sfida di Torino. Arma in più, dunque, per Allegri per tentare l’impresa. Ecco la nota del sito ufficiale bianconero: “La Juventus è a meno tre dalla sfida di Champions contro l’Atletico, martedì sera all’Allianz Stadium. Il giorno ...