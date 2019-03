Bollo auto 2018 | esenzione auto 20 anni | come funziona per regione

termometropolitico

(Di domenica 24 marzo 2019)20per20: a chi spetta20perPagamentoparziale o esente: ecco doveil pagamento delsullestoriche di oltre 20? Le cose sono mutate dalla Legge di Stabilità 2015, che ha cambiato le carte in tavola, facendo emergere la rabbia di molte Regioni. Insomma, l’delper lestoriche ventennali è stato un duro colpo al cuore per molti, in primis per i collezionisti e diverse battaglie sono state portate avanti negli ultimi. L’appello più frequente faceva riferimento al potere delle Regioni, in quanto ilè una tassa di proprietà sui veicoli che proprio dalle Regioni viene incassato.Dunque, perché queste ultime non possono decidere innomia? A vietarlo ...

zazoomblog : Bollo auto 2018 per Km0: pagamento ed esenzione come funziona - #Bollo #pagamento #esenzione #funziona - indebitati_it : L'articolo 5, commi 39 e 40, del decreto legge 953/1982 stabilisce che la prescrizione della tassa automobilistica… - IesuAnna : RT @andr900: Ecco un'altra cosa che andrebbe spiegata a certi cervelli in ammollo. Se danno un diritto a un ragazzino non è che lo tolgono… -