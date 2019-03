Biathlon | storico trionfo di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo

Biathlon : storico trionfo Wierer in CdM : 14.45 Dorothea Wierer nella storia. Già oro mondiale, conquista anche la CdM generale di Biathlon dopo aver vinto quella dell'inseguimento. La 28enne di Brunico si aggiudica il trofeo con il 12° posto nella mass start di Holmenkollen, in Norvegia,gara conclusiva della stagione.Le sue rivali in classifica,l'altra azzurra Lisa Vittozzi e la slovacca Kuzmina, si piazzano rispettivamente 10.ma e 11.ma nella gara vinta dalla svedese Oeberg in ...

Biathlon - storico oro di Dorothea Wierer nel mass star : “Dedico la vittoria alle mie compagne” : Non succedeva dal 1997. L’azzurra Dorothea Wierer conquista la prima medaglia iridata femminile nel Biathlon mass star per l’Italia. L’atleta ha compiuto un autentico capolavoro nella gara che chiude la rassegna iridata di Oestersund, la mass start: arrivava da un’indisposizione che l’aveva costretta a rinunciare alla staffetta femminile, si presenta alla grande al via, trovando tre volte lo zero nei primi tre poligoni e arrivando al ...