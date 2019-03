Zhang incontra Marotta | chiudere stagione al top

Inter-Icardi - Zhang venerdì si incontra col giocatore : INTER ICARDI, Zhang interviene – Potremmo essere entrati nella settimana decisiva per chiarire il futuro di Mauro Icardi. L’attaccante ed ex capitano dell’Inter ha saltato le ultime 8 partite di campionato per i noti problemi col club nerazzurro e, alla fine, il presidente Zhang ha deciso di intervenire di persona. Ieri il giovane numero 1 […] L'articolo Inter-Icardi , Zhang venerdì si incontra col giocatore proviene da Serie A News ...

Inter - Zhang non incontra Icardi. “Maurito potrebbe non rientrare più” : Caso ancora in alto mare Il caso Icardi è ancora in alto mare, a questo punto l’attaccante potrebbe anche non giocare mai più con l’Inter. Almeno questo filtra dai quotidiani, soprattutto dal Corriere dello Sport. Di certo non giocherà domani in Europa League contro l’Eintracht Francoforte e non giocherà nemmeno il derby. Scrive la Gazzetta: su Icardi c’era tutta un’altra aspettativa nel mondo Inter, almeno per l’ottimismo ...