MARIANNA MANDUCA | TOLTO RISARCIMENTO AI FIGLI Padre adottivo ' I soldi non li rendo'

MARIANNA MANDUCA - niente risarcimento ai figli : in appello sentenza ribaltata. “Lo Stato non poteva evitare il femminicidio” : Gli orfani di Marianna Manduca dovranno restituire allo Stato quanto in primo grado era Stato risarcito. Lo ha deciso la Corte d’appello di Messina con una sentenza di cui dà notizia il Corriere della Sera. La Manduca, 32 anni, di Palagonia (provincia di Catania), era stata uccisa a coltellate nel 2007 dal compagno Saverio Nolfo, poi condannato a 21 anni in rito abbreviato. La vittima, prima dell’omicidio, aveva firmato dodici ...