L’88enne candidato “per scherzo” a presidente degli Stati Uniti ci ha preso gusto

(Di sabato 23 marzo 2019) Foto di Jamie Rose/Getty Images Legge Gramsci, combatte per la democrazia diretta e la sua strategia comunicativa consiste nel pubblicare meme molto efficaci su Twitter. A descriverlo così non si direbbe, ma Mike Gravel ha 88 anni suonati e potrebbe diventare il prossimoalla presidenzad’America.La storia più strana della campagna elettorale per le primarie del Partito democratico si è fin qui svolta completamente su internet e ha avuto come protagonisti tre adolescenti all’ultimo anno di liceo e un anziano ex-senatore dell’Alaska, convinto che il suo partito debba assestarsi su posizioni molto più progressiste di quelle espresse finora. Tutto ha avuto inizio martedì 19 marzo, quando pochi minuti prima della mezzanotte un tweet inviato dall’account di Gravel, da tempo inutilizzato, annunciava la possibile candidatura, “non con ...

