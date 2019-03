Il ciclismo del 2019

ciclismo - Elia Viviani a Sky : 'Milano-Sanremo obiettivo numero uno della mia stagione' : Alla vigilia della Milano-Sanremo Elia Viviani ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione. Nel colloquio con la nostra Elisa Calcamuggi il campione italiano ha anche svelato quale sarà la strategia della Deceuninck-Quick ...

"G" : domani in regalo con la Gazzetta il ritorno dello Squalo e il grande ciclismo : Ottanta pagine per il ciclismo con la "G" maiuscola. Sarà in edicola domani, in regalo con la "Gazzetta dello Sport", "G", il magazine gratuito in un numero speciale tutto dedicato alla grande primavera ciclistica che sta per iniziare. torna lo Squalo - Da Vincenzo Nibali, con la lunga intervista concessa in ...

ciclismo – Astana commovente al termine della Tirreno-Adriatico : l’omaggio a Michele Scarponi è emozionante [VIDEO] : L’omaggio dell’Astana Pro Team a Michele Scarponi al termine della Tirreno-Adriatico è commovente E’ terminata due giorni fa la 54ª edizione della Tirreno-Adriatico. A trionfare, per pochissimi secondi, dopo la cronometro individuale finale, è stato Roglic. Edizione soddisfacente per l’Astana che ha regalato emozioni forti a tutti i suoi tifosi, in particolar modo con la vittoria di Fuglsang nella quinta tappa, ...

ciclismo - Marco Franzelli condurrà il Processo alla Tappa? Confermata la nuova squadra di RaiSport in vista del Giro d’Italia : La Strade Bianche e la Tirreno-Adriatico hanno visto il debutto dei nuovi commentatori di Rai Sport per il Ciclismo. Dopo la decisione a sorpresa di non proseguire con la coppia formata da Francesco Pancani e Silvio Martinello, la televisione pubblica ha lanciato come voce principale Andrea De Luca, affiancato da Alessandro Petacchi e Alessandro Ballan al commento tecnico. Secondo quanto riporta il sito tuttobiciweb.it, la formazione dovrebbe ...

ciclismo - Mario Cipollini a processo : maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex moglie - in aula dal 28 giugno : Mario Cipollini sarà processato per atti persecutori, maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex moglie Sabrina Landucci e per minacce nei confronti di Silvio Giusti, attuale compagno della donna. Questa è la decisione presa oggi dal gup del Tribunale di Lucca, il processo si aprirà il prossimo 28 giugno. Il Re Leone dovrà contemporaneamente affrontare un processo per lesioni nei confronti della sorella Tiziana. I fatti contestati al ...

La società Ineos del miliardario Jim Ratcliffe sarà la nuova proprietaria della squadra di ciclismo oggi nota come Team Sky : La società britannica Ineos, che opera nel settore chimico, sarà la nuova proprietaria della squadra di ciclismo attualmente nota come Team Sky. A partire da maggio la squadra diventerà quindi il Team Ineos, anche se a occuparsene sarà sempre il

ciclismo - il weekend degli italiani : Trentin e Colbrelli - forti segnali in vista della Milano-Sanremo : Terminato l’ultimo weekend prima della tanto attesa Milano-Sanremo in programma sabato 23 marzo, i segnali più forti in vista della Classicissima di primavera arrivano dal campione europeo Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Reduce dalla Parigi-Nizza, il ventinovenne di Borgo Valsugana non riesce a centrare la vittoria nella Corsa del sole, ma tra il terzo posto conquistato nella sesta tappa, e altre tre top ten, risulta sempre tra i più ...

ciclismo - Tour de Taiwan – Secondo posto per Giovanni Lonardi : 4° podio stagionale per il talento della Nippo Vini Fantini Faizanè : Secondo posto in volata, nella seconda tappa del Tour de Taiwan per il giovane velocista italiano che al primo anno tra i PRO continua a stupire e avvicinarsi alla sua prima vittoria. Quarto podio stagionale per lui Secondo posto per Giovanni Lonardi nella seconda tappa del Tour de Taiwan. Quarto podio stagionale per il giovane talento italiano lanciato tra i professionisti dal team Nippo Vini Fantini Faizanè appena tre mesi fa. Seconda ...

ciclismo - sprint vincente di Viviani nella 3ª tappa della Tirreno-Adriatico : TORINO - Elia Viviani , Deceuninc-Quick-Step, ha vinto allo sprint la terza tappa della Tirreno-Adriatico , da Pomarance a Foligno di 226 km. L'italiano ha preceduto sul traguardo Peter Sagan e ...

ciclismo - la Tirreno-Adriatico - operai della geotermia manifestano al via della tappa : Pomarance,, Pisa,, 15 marzo 2019 - Protesta, pacifica, di imprenditori e lavoratori dell'indotto geotermico in Valdicecina alla gara ciclistica Tirreno-Adriatico . Questa mattina a Pomarance in ...

