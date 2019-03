Ducati | Dovizioso festeggia il compleanno ma il regalo resta in Svizzera

MotoGp – Rivola duro sul ‘caso Dovizioso’ - l’Ad dell’Aprilia guasta la festa alla Ducati : “impossibile non si siano accorti che è irregolare” : Massimo Rivola protesta contro l’ormai famoso forcellone posteriore della Ducati di Andrea Dovizioso: le dure dichiarazioni dell’Ad dell’Aprilia Racing Il forcellone posteriore della moto di Andrea Dovizioso fa ancora discutere. In attesa della decisione della Corte d’Appello della Fim a Ginevra, che toglierà ogni dubbio sulla vittoria del pilota di Forlì in Qatar, Massimo Rivola ha parlato in un’intervista a ...

Caos MotoGp : bufera sullo spoiler della Ducati - pioggia di ricorsi e appelli contro la vittoria di Dovizioso. Ma il problema andava affrontato prima : Ducati vs tutti, un Caos inutile ed evitabile: i piani alti della MotoGp impreparati, ma il regolamento non dovrebbe parlar chiaro? La prima gara della stagione 2019 di MotoGp ha rispettato le aspettative: una sfida mozzafiato, con un finale al cardiopalma grazie all’ennesimo duello tra Marquez e Dovizioso, vinto da quest’ultimo. Una grandissima festa a Losail, al termine del Gp del Qatar, per un primo weekend di gara che non ...

MotoGP - Paolo Ciabatti sulla vittoria sub-judice di Dovizioso : “La Ducati aveva il via libera per usare il deflettore” : “Mo je faccio er cucchiaio“. Una frase diventata quasi iconica nel contesto calcistico nazionale e internazionale di Francesco Totti, poco prima del rigore nella semifinale di Euro 2000 contro l’Olanda, può essere appropriata anche per approfondire il caso “GP del Qatar“. Si perché la vittoria sub-judice di Andrea Dovizioso in MotoGP è qualcosa di cui tutti stanno parlando. L’ormai arcinoto water deflector ...

Splendida vittoria di Dovizioso e Ducati in Qatar : Andrea Dovizioso ha trionfato nel GP del Qatar, gara di apertura del Mondiale MotoGP 2019, con la Desmosedici GP del team Ducati. Il pilota forlivese ha bissato così il risultato ottenuto lo scorso anno, battendo ancora una volta Marc Marquez al termine di una spettacolare volata che lo ha visto trionfare per soli 23 millesimi […] L'articolo Splendida vittoria di Dovizioso e Ducati in Qatar sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

