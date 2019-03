Dieta colesterolo alto | ecco cosa mangiare

Dieta delle proteine vegetali : perdi peso e abbassi il colesterolo : Una Dieta a base di proteine vegetali è l’ideale per perdere peso , sgonfiare la pancia e abbassare il colesterolo . Un errore comune infatti è quello di consumare troppo proteine d’origine animale. Con il tempo infatti questa alimentazione causa un accumulo nell’organismo di scorie azotate, con un affaticamento dei reni, un rallentamento del metabolismo e un aumento dell’intossicazione. La soluzione per depurare il corpo e ...

Colesterolo : ecco il pesce da inserire nella propria Dieta per prevenire e curare l’ipercolesterolemia : La trota, pesce d’acqua dolce dalle molteplici proprietà benefiche, è un attimo alimento nella lotta al Colesterolo ‘cattivo’ e al controllo dei suoi livelli nel sangue. Aiuta infatti ad accelerare il metabolismo con conseguenti effetti positivi su tutto l’organismo. La trota, pesce spesso sottovalutato, ha invece delle proprietà organolettiche eccellenti, ed è l’ideale per il benessere e la forma fisica. Inserita in un ...

Dieta della trota : tiene a bada il colesterolo e accelera il metabolismo : tiene a bada il colesterolo e accelera il metabolismo: stiamo parlando della Dieta della trota che sfrutta le proprietà benefiche di questo pesce d’acqua dolce. Erroneamente considerata come un “pesce di serie B”, in realtà la trota è perfetta per tornare in forma e fare il pieno di benessere. Se inserita all’interno di una Dieta bilanciata e consumata almeno tre volte a settimana (o anche di più se lo desiderate) può ...