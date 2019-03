Cadono dal balcone | morti due fratellini

Due ragazzini Cadono dall'ottavo piano : morti sul colpo : Tragedia sabato mattina in periferia a Bologna, alla Barca, in via Quirino di Marzio. A chiamare i soccorsi sono stati...

Modena - Cadono dal balcone al decimo piano : morti donna e nipotino di cinque anni. «Non si esclude omicidio-suicidio» : Una donna di 50 anni e il suo nipotino di cinque sono morti dopo essere caduti da un balcone, al decimo piano di un edificio. È accaduto a Modena, in largo Montecassino, nella prima...

Si allarga lo scandalo sessuale del K-pop - le star Cadono come birilli : Roma, 14 mar., askanews, - Più che i rapporti con il Nord, se c'è un tema che in questo momento sta concentrando l'attenzione dei sudcoreani, questo è il piccante scandalo che sta travolgendo il mondo del K-pop, la musica commerciale sudcoreano che ha travalicato i confini della Penisola per invadere l'immaginario dei teenager di tutto …

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona – Riccardo Fogli : Cadono teste a Mediaset - via dal programma capoprogetto e autori : Rotolano le prime teste in casa Mediaset dopo le polemiche seguite al caso Fabrizio Corona–Riccardo Fogli. Con una nota ufficiale, infatti, il Biscione ha annunciato l’addio del capoprogetto Cristiana Farina e di altri autori: da Cologno Monzese parlando di “uscita dal programma”, ma in realtà si tratterebbe di un vero e proprio licenziamento. “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’’Isola ...

Maltempo Argentina - apocalittica tempesta di grandine su Córdoba : Cadono “sassi” dal cielo. Venti di oltre 100km/h e pioggia intensa su La Plata [FOTO e VIDEO] : 1/31 ...