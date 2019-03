A teatro con Repubblica | sei titoli in promozione nei prossimi giorni

Concerti - teatro e spettacoli per bambini : gli appuntamenti del fine settimana : Arezzo 23 marzo 2019 - teatro e musica nel fine settimana. Sabato 23 marzo alle 21,15 al teatro comunale di Laterina per la stagione "Storie in Con_fusione" in scena Letizia Fuochi, accompagnata da ...

Coriano : questa sera Maurizio Lastrico al teatro CorTe con 'Quello che parla strano'! : I suoi spettacoli sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio nasce dall'osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si ...

teatro 4 you - Adisu e teatro pubblico pugliese per gli studenti universitari Spettacoli a prezzi scontati : I beneficiari Adisu potrano accedere agli Spettacoli programmati nei teatri del circuito del Teatro pubblico pugliese con una agevolazione speciale, comprando il biglietto on line su www.vivaticket.

teatro San Carlo - De Luca chiama Confindustria : 'Ora sponsor privati' : Si punta sul modello La Scala per salvare il Teatro più bello del mondo, si cercano sponsor. 'Ieri ho parlato del San Carlo con il presidente di Confindustria Enzo Boccia. La Regione coinvolgerà anche gruppi imprenditoriali nazionali, pubblici e privati', rivela di ...

A Ferrara workshop gratuito di teatro urbano con la compagnia belga Arte Nomades - : Arts Nomades è fortemente coinvolta nella difesa del diritto all'Arte e alla cultura per tutti e in questa direzione sviluppa i suoi progetti e spettacoli. In piena coerenza con questo intento, la ...

teatro - arriva Massimo Ranieri con 'Il gabbiano' - : ... l'omaggio di Leo Muscato a Don Milani con 'Il Vangelo secondo Lorenzo', a Torino, e Fiona May e Luisa Cattaneo in 'Maratona di New York' di Edoardo Erba a Matera 2019: sono alcuni degli spettacoli ...

Lucia Sardo - a teatro con la strage di Orlando : «Che cosa ci rende umani?» : Lei e lui. Entrambi hanno perso una persona che amavano, vittima di un attentato terroristico. Nel tentativo di superare il dolore, scopriranno di avere in comune molto più di ciò che immaginavano. Lo spettacolo (fino al 24 marzo allo Stabile di Trieste, poi a Brescia, Palermo e quindi Catania) s’intitola La rondine e lo spagnolo Guillem Clua lo ha scritto pensando alla strage di Orlando, in cui il 26 giugno 2016 un terrorista ...

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets al teatro Antico di Taormina con le canzoni dei Pink Floyd : biglietti in prevendita : Nick Mason’s Saucerful Of Secrets al Teatro Antico di Taormina, in concerto in Italia per un appuntamento previsto in Sicilia, in una delle location più suggestive della penisola. La data è quella del 12 luglio 2019 e i biglietti saranno disponibili in prevendita da venerdì 22 marzo alle ore 10.00 su TicketOne e TicketMaster. Nick Mason’s Saucerful Of Secrets suoneranno una selezione di canzoni dei Pink Floyd: la band composta da Nick Mason, ...

La seconda - e travagliata - annualità del Lamezia Summertime si conclude con la sezione teatroltre : il teatro Ritrovato : In questa performance ci propone un viaggio attraverso le canzoni dei suoi spettacoli da Canto Brecht, 1983, all'ultima versione di Ciao amore ciao, 2017,. Ma anche il ruolo della Canzone in veste ...

Amici della Contrada - teatro a leggìo 2018/2019 : Nell'ottobre del 2001 incomincia un duraturo rapporto di collaborazione con la Contrada e da allora prende parte a moltissimi spettacoli prodotti per il Settore del Teatro Ragazzi. Partecipa anche a ...

Al teatro Bianconi la stagione Junior propone l'Eneide rivista e corretta da Michele La Ginestra : Sì, sono stato incoraggiato dai miei figli, ma era la voglia di scrivere, dopo aver visto altri spettacoli per bambini, anche per i genitori. Perché io mi rompevo tantissimo le scatole quando li ...

Stupefatto : il teatro contro la droga : Si chiama "Stupefatto" lo spettacolo in programma venerdì 22 e sabato 23 marzo al teatro Civico di Alghero, con due spettacoli mattutini per ciascun giorno, al quale parteciperanno circa mille ...

Sala Garibaldi - teatro - con 'La mia battaglia' è di scena Elio Germano : Nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria è possibile prenotare o acquistare anche i biglietti per gli spettacoli della rassegna "Carrara contemporanea" che proseguirà domenica prossima,...

Si accendono le luci su Diari aperti Tour - video e scaletta del concerto di Elisa al teatro Verdi di Firenze : Il concerto di Elisa al Teatro Verdi di Firenze apre ufficialmente il coso del Tour per Diari aperti, nuovo album di inediti che l'artista di Monfalcone ha rilasciato nell'ottobre scorso e dal quale ha estratto tre singoli, a cominciare dal duetto con Francesco De Gregori in Quelli che restano. Ricchissima la scaletta di brani proposti per la data di avvio dei concerti dei quali aveva dato una nutrita anticipazione in quel di Latisana per la ...