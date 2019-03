5 cani che hanno fatto la storia

Queste illustrazioni tenerissime dimostrano che i cani sono i coinquilini migliori : C'è un'artista che, con le sue bellissime illustrazioni, immortala il legame speciale tra gli esseri umani e i loro caniYaoyao Ma Van As vive a Los Angeles con suo marito e il loro cucciolo adorato, Parker un incrocio tra Chihuahua e Cocker Spaniel adottato quattro anni fa. Nelle sue opere, Ma Van As illustra i piccoli momenti di tenerezza in cui chi possiede un cane si ritroverà, scene che si ispirano alla vita di tutti i giorni ...

Loggia massonica segreta a Trapani - il pm Agnello : 'Meccanismo che decideva tutto. Anche candidato sindaco Castelvetrano' : L'azione giudiziaria è autonoma dalla vita politica ma spesso le scadenze si intersecano. Non vorrei che qualcuno dica che siamo entrati a gamba tesa nella vita politica di Castelvetrano". Infine c'è ...

Loggia massonica segreta a Trapani - il pm Agnello : “Meccanismo che decideva tutto. Anche candidato sindaco Castelvetrano” : Non c’è Cosa nostra ma resta comunque un “meccanismo che incide sulla vita di tutti i cittadini”. È in questo modo che Maurizio Agnello, procuratore aggiunto di Trapani, commenta l’indagine che ha portato all’arresto di 27 persone – compresi alcuni politici – e alla scoperta di una Loggia segreta a Castelvetrano, la città del superlatitante Matteo Messina Denaro. Fino a pochi mesi fa Agnello faceva parte della dda ...

Ouesseynou Sy : “L’ho fatto per non far venire gli africani - spero che in Europa vincano le destre” : «Volevo andare a Linate per prendere un aereo e tornare in Africa e usare i bambini come scudo»: così ha raccontato a chi lo ha incontrato oggi in carcere Ouesseynou Sy, l’uomo di origine senegalese finito in carcere dopo aver sequestrato un bus con a bordo una scolaresca a Crema. L’uomo ha più volte ribadito che non voleva fare loro del male. «Que...

Perchè i cani non sono per tutti : Normalmente si associa il maltrattamento dei cani alla violenza ma in realtà la violenza è solo una delle forme di maltrattamento. Ce sono tante altre, molto più comuni e diffuse, e spesso anche più gravi. Il motivo per cui non tutti possono avere il cane è che maltrattarli è molto facile. Partiamo dai piccoli. I cuccioli da vedere sono deliziosi. I cuccioli da vivere sono faticosi e impegnativi. Sporcano in casa – devono imparare che la ...

«Altro che dazi - puntate sugli Stati Uniti Per la meccanica è il momento giusto» : Le ragioni credo che siano soprattutto tre: 1- Per almeno mille anni l'economia europea è stata in realtà l'economia di Roma. Dall'Egitto alla Gran Bretagna, tutto veniva deciso dal senato romano. 2- ...

Paolo Gentiloni eletto presidente Pd nomina i vice : c'è anche Anna Ascani : La cosa rossa prende forma: Nicola Zingaretti è stato infatti proclamato segretario dall'Assemblea nazionale del partito, riunita a Roma. "Il Pd deve tornare al senso della sua missione. Prima di tutto dobbiamo cambiare tutti noi, occorre un partito diverso, più aperto, più inclusivo, realmente demo

Rivalsa dell'"uomo bianco qualunque". E quella pista che porta fino ai Balcani : "Sono un fascista, un uomo bianco qualunque e vengo da una famiglia di lavoratori. Gente che ha sempre guadagnato poco". È l'auto descrizione di Brenton Tarrant, che ha compiuto una strage di fedeli musulmani in Nuova Zelanda. Il primo ministro Scott Morrison ha confermato che il cittadino australiano è un "terrorista di estrema destra", ma non conosciuto all'intelligence. Nella vita dello stragista esiste, però, un buco di una decina d'anni con ...

Vaccini - Ascani (Pd) contro il ministro Bussetti : “La sua è una supercazzola. Fate i seri e dite che l’obbligo non si tocca” : “La sua è una supercazzola, Fate i seri: dite che l’obbligo vaccinale non si tocca”. L’attacco, diretto al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, arriva dalla deputata del Pd, Anna Ascani. Il ministro, nel corso del Questione time alla Camera, aveva risposto in merito alla questione della copertura vaccinale nelle scuole voluta dal decreto Lorenzin. L'articolo Vaccini, Ascani (Pd) contro il ministro Bussetti: ...

Allarme bocconi avvelenati - lanciati anche nei cortili delle case : morti due cani : “Intossicazione da esteri fosforici”, cioè sostanze contenute in alcuni insetticidi ed erbicidi ancora molto utilizzate nei bocconi killer. Così sono morti Tina e Piero, i due Australian shepherd di Corrado Solfa, veronese. Ma nella zona ci sono molti altri casi analoghi.Continua a leggere

Spoiler americani Beautiful : Flo vuole confessare a Hope che Phoebe è sua figlia : Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in America, di cui non si conosce la data della messa in onda in Italia, Flo sta avendo dei sensi di colpa nei confronti di Hope e più di una volta voleva rivelarle tutta la verità circa sua figlia Beth, che lei crede essere morta. La storia infatti si sta complicando, ma la figlia di Reese, Zoe, vuole che tutti resti esattamente com’è. Anticipazioni Beautiful: Reese scappa da Los Angeles Come forse ...

cani in spiaggia. "Un mare anche per me" : la Proposta di Legge è ufficialmente depositata in Regione : Si ribadisce l'accesso senza limiti ai Cani per non vedenti, ai Cani da salvataggio, estendendolo anche a quelli per la Pet - Therapy.' Cronaca

Rava - il meccanico dei campioni : dagli Emirati alla 'Strade Bianche' - "e a maggio di nuovo al Giro" : Per la cronaca, l'Uae Tour è andato allo sloveno Primosz Roglic , 4° classificato al Tour de France 2018. Massimo Rava è meccanico di corsa del circuito 'pro' dal 2006 , da allora sempre presente al ...