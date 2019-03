Tangenti stadio | Raggi | «Roma saccheggiata per 30 anni | non si torna indietro»

Tangenti per il nuovo stadio della Roma Indagato anche l’assessore Frongia| : L’accusa è di corruzione nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ormai ex presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito

Tangenti per lo stadio - arrestato il presidente M5S del Comune di Roma : Roma, ancora Roma, sempre Roma. È il terzo arresto per corruzione dell’era Raggi. Forse, il più doloroso, perché Marcello De Vito era un esponente storico del Movimento 5 Stelle romano, ex candidato sindaco, presidente dell’Assemblea capitolina. Oggi, invece, è nel carcere romano di Regina Coeli, accusato di corruzione e traffico di influenze illec...

Stadio Roma - arrestato De Vito (M5S) per Tangenti. Di Maio : «Vicenda vergognosa - è fuori dal Movimento» : Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle è stato arrestato dai carabinieri per corruzione nell’ambito della inchiesta della Procura sul nuovo Stadio della Roma. Nella stessa indagine, altri tre arresti e una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di due imprenditori. I reati ipotizzati, a seconda delle posizioni, sono di corruzione e ...

Roma - presunte Tangenti per il nuovo stadio : arrestato Marcello De Vito del M5S : Un terremoto giudiziario ha coinvolto in queste ore il Movimento Cinque Stelle della capitale. I carabinieri, in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del dip del Tribunale di Roma, hanno proceduto all'arresto di Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina, e di altre 3 persone (due delle quali sono ai domiciliari), accusate a vario titolo di corruzione. Secondo le ipotesi dei pm Barbara Zuin e Luigia ...

Arresto De Vito - dallo 'stadio fatto bene' alle inchieste sulle Tangenti : la parabola dell'impianto di Tor di Valle : Dall'uscita della 'dissidente' Grancio alla bufera giudiziaria che ha travolto prima i vertici della Eurnova e ora l'assemblea capitolina