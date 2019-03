Ousseynou Sy ha agito "dopo aver sentito le voci dei bambini che muoiono nel Mediterraneo" : Ousseynou Sy ha agito dopo aver sentito dalle " voci dei bambini che stavano morendo nel Mediterraneo" che gli avrebbero chiesto di fare qualcosa di "clamoroso affinché questo non accada più". Nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Tommaso Perna, l'autista che due giorni fa ha sequestrato un bus con 51 ragazzini a bordo e gli ha dato fuoco, ha spiegato nuovi dettagli dietro il gesto.Perna ha spiegato ai cronisti che lo ...

Terrore sul bus - Sy al gip : «Ho sentito le voci dei bimbi morti in mare e ho agito» : Non ne aveva parlato due giorni fa davanti al capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili e al pm Luca Poniz e nemmeno ieri ne aveva fatto cenno a chi l'aveva incontrato in carcere....