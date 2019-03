Studenti dalla Val d' Elsa a Siena per la Giornata della memoria in ricordo delle vittime

valdelsa

(Di venerdì 22 marzo 2019) Nel pomeriggio si sono tenuti seminari tematici e spettacoli, poi la manifestazione si è conclusa alla Corte dei Miracoli con l'intervista musicale di Motta e I Ministri e con il concerto finale di I ...

amnestyitalia : Oggi #15marzo sosteniamo la protesta #ClimateStrike! Il futuro è un diritto umano e se non facciamo nulla per ridur… - amnestyitalia : Sosteniamo i giovani di tutto il mondo che domani scenderanno in piazza per #ClimateStrike, la protesta globale per… - amnestyitalia : I politici continuano a trovare scuse per la loro mancanza d’azione, ma la natura non prende parte a negoziati. I g… -