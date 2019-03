Spazio : la NASA accelera i piani per tornare sulla Luna e questa volta per “rimanerci” : L’Agenzia spaziale statunitense accelera i piani per tornare sulla Luna e questa volta per “rimanerci“: lo ha dichiarato Jim Bridenstine, amministratore della NASA, in occasione di una conferenza stampa nel quartier generale di Washington. “E’ importante tornare sulla Luna il prima possibile. questa volta quando andremo sulla Luna non lasceremo solo bandiere e impronte per poi ritornarvi dopo 50 anni. Stiamo facendo ...