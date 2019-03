Serie A | Xi a Roma | idea di accordo per una partita di campionato in Cina

Xi a Roma : idea per un turno di Serie A in Cina : Una partita di una prima giornata di Serie A da giocare in Cina. E' questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con China Media Group, principale gruppo ...

La Top 11 d'inverno della Serie A secondo Opta. Fuori Juve e Roma - ma c'è un perchè : La migliore squadra del periodo invernale secondo i dati elaborati da Opta. Dal 22 dicembre ad oggi, dalla giornata numero 17 alla 28 la Top 11 è schierata in un ideale 3-4-3 in cui, a dominare, sono ...

Serie A - i big match della 29a giornata sono Inter-Lazio e Roma-Napoli : Dopo il doppio impegno della Nazionale contro Finlandia e Liechtenstein per le qualificazioni a Euro 2020, tornerà il massimo campionato di calcio, che anche quest'anno è dominato dalla corazzata Juventus. Il 29° turno di Serie A vede in programma due partite di cartello: si tratta di Inter-Lazio e Roma-Napoli, entrambe importantissime per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League....Continua a leggere

Basket Serie A2 - crolla la Virtus Roma! Rieti riapre il campionato : ROMA - Si riapre la classifica nel Girone Ovest della Serie A2 di Basket. La Virtus Roma perde il derby contro Rieti e viene raggiunta a quota 34 punti da Capo d'Orlando , vittoriosa sul campo di ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 marzo) : SPAL-Roma 2-1 - Bologna espugna Torino - festival del gol al Mapei Stadium : oggi sabato 16 marzo si sono disputate tre partite valide per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Roma è stata clamorosamente sconfitta dalla SPAL per 2-1, i giallorossi hanno perso una partita in maniera inattesa e si sono complicati la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League mentre gli emiliani hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza (ora sono a +4 sull’Empoli). I padroni di casa sono ...

Serie A - Spal Roma 2-1 : highlights e gol 28esima giornata - Sky Tg24 - : Prima sconfitta per Ranieri sulla panchina dei giallorossi. Tre punti preziosissimi, invece, per la lotta salvezza per la squadra di Semplici. Padroni di casa in vantaggio con Fares, pareggio Roma con ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Fiorentina vincono nel 18° turno - cinquina della Roma contro il Chievo : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Florentia, è andato in archivio il 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Cinque le partite, dunque, che sono andate in scena e non hanno mutato il quadro della situazione nelle posizioni nobili della classifica. Juventus e Fiorentina, infatti, hanno conquistato i tre punti. La Vecchia Signora si è imposta in trasferta contro il Pink Bari 3-1. Una partita non semplice per le ...

Calcio Serie A - primo ko per la Roma di Ranieri : Petagna trascina la Spal : Arriva la prima sconfitta per la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi si arrendono per 2-1 al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal, nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Estensi che si confermano bestia nera per la Roma, sconfitta anche all'andata all'Olimpico. Una battuta d'arresto pe

Serie A - Spal-Roma 2-1 : Ranieri ko alla prima in trasferta : La prima vera Roma di Ranieri si infrange in casa della Spal , sconfitta per 2-1. In casa la squadra di Semplici non vinceva dal 17 settembre. Contro i giallorossi poi, quest'anno ha fatto bottino ...

Calcio - Serie A : anticipo Spal-Roma 2-1 : 19.53 Battuta d'arresto per Ranieri dopo il successo al debutto. La Spal batte la Roma 2-1 al 'Mazza' e i giallorossi, quinti,sono a tiro di Atalanta e Torino Biancazzurri +5 sul Bologna terzultimo. Ritmi blandi in avvio.Fiammata Spal con un traversone di Cionek su cui Fares brucia Karsdorp in elevazione e di testa batte Olsen (22'). Nella ripresa, Cionek stende Dzeko, Perotti dal dischetto pareggia (53'). Nuovo vantaggio estense con Petagna ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : al via la ripresa di Spal-Roma : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Ancora due gli anticipi del sabato, Roma in trasferta a Ferrara, in serata Torino-Bologna. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : in campo Spal-Roma : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Ancora due gli anticipi del sabato, Roma in trasferta a Ferrara, in serata Torino-Bologna. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; ...

SPAL-Roma - formazioni ufficiali e ultime Serie A : c’è Schick : SPAL ROMA, formazioni – Dopo la rassicurante, più che convincente, vittoria contro l’Empoli, per la Roma è tempo di un’altra partita contro una squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere. Il 2-1 rifilato ai toscani è rappresentato il nuovo esordio sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri, tornato nella Capitale dopo le esperienze estere e soprattutto […] L'articolo SPAL-Roma, formazioni ufficiali e ultime ...

Serie A - pronostici SPAL-Roma : secondo i bookmakers è improbabile la vittoria ferrarese : Stasera, sabato 16 marzo, ore 18:00 si giocherà l'anticipo di Serie A tra SPAL e Roma. Si tratta di una partita importantissima per entrambe le squadre. La Roma nell'ultima giornata ha infatti conquistato i punti necessari per tornare ad inseguire la quarta posizione. Posizione importantissima, dal momento che garantisce l'ingresso alla Champions League per l'anno prossimo. Inutile porsi però mire ancora più elevate, con la Juventus addirittura ...