Sekiro | Shadows Die Twice è finalmente disponibile in tutto il mondo

Sekiro : Shadows Die Twice è stato craccato un giorno prima dell'uscita : Sekiro: Shadows Die Twice era uno dei giochi più attesi di questa prima parte del 2019. E mentre il titolo è disponibile ufficialmente da oggi, sembra che qualcuno lo abbia craccato con un giorno di anticipo rispetto al lancio.Come segnala DSOGaming, il gioco non utilizza la discussa tecnologia anti-tamper Denuvo e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il gioco è stato craccato a tempo di record.Sekiro: Shadows Die Twice promette un alto ...

Sekiro : Shadows Die Twice : un video ci mostra cosa succede quando si sconfigge il boss del tutorial : L'attesa è finita, finalmente Sekiro: Shadows Die Twice sbarca oggi su PC e console. Il nuovo titolo di From Software, che promette un alto livello di sfida nonostante la presenza della meccanica di Resurrezione, lo abbiamo visto più volte in azione in vari filmati di gameplay.Oggi, però, possiamo dare uno sguardo a un particolare video di IGN che ci mostra il primo scontro con il boss del tutorial.Un tratto distintivo dei giochi di From ...

Sekiro Shadows Die Twice : il motore grafico di Dark Souls si è evoluto? - analisi tecnica : Una delle cose migliori di Sekiro: Shadows Die Twice di From Software è al tempo stesso familiare e unica. Solo quattro anni fa, infatti, lo stesso sviluppatore ha raggiunto un obiettivo simile con Bloodborne, prendendo lo scheletro della serie Dark Souls e combinandolo con una cupa ambientazione gotica e un rinnovato sistema di combattimento. Sekiro: Shadows Die Twice fa un passo in avanti altrettanto ambizioso e, da quello che abbiamo visto, ...

Sekiro : Shadows Die Twice - recensione (in progress) : È spesso capitato, nell'industria dei videogiochi, che durante il volgere al termine del ciclo di vita di una generazione di console, gli sviluppatori, capaci ormai di sfruttare ogni bit dell'hardware a disposizione, riescano a tirare fuori dal cilindro i titoli capaci di segnarla per sempre. Più che un segno, Hidetaka Miyazaki lasciò una cicatrice quando decise di seguire la propria visione artistica, infischiandosene con geniale sfrontatezza ...

Scopriamo i primi 16 minuti di Sekiro : Shadows Die Twice : Sekiro: Shadows Die Twice è in uscita il 22 marzo, tra pochi giorni, e mentre siamo in attesa della fatidica data IGN ha condiviso su YouTube i primi 16 minuti di gioco.Come possiamo vedere, il filmato ci inizia al titolo mostrandoci le prime sequenze di gioco, inclusa la lunga cinematic iniziale. Una volta conclusasi, ci risveglieremo in un luogo piuttosto tetro e freddo, pronti per il tutorial iniziale di gioco, con il quale possiamo prendere ...

Alle 18 giochiamo in diretta all'attesissimo Sekiro : Shadows Die Twice : Sekiro: Shadows Die Twice è il nuovo attesissimo titolo targato From Software, creatori dei famosi Demon's Souls, i vari Dark Souls e Bloodborne. Rispetto Alle altre opere del team, Sekiro vanterà un comparto narrativo più esplicito, per quanto sarà presente un ricco lore da scoprire esplorando le varie ambientazioni. Il titolo è atteso su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 22 marzo e se siete curiosi di conoscere nuovi dettagli su quello che vi ...

Sekiro : Shadows Die Twice : svelate le dimensioni del gioco e della patch del day one : Come segnala Gamepur, ci sarà una patch del day one per Sekiro Shadows Die Twice, l'attesissimo nuovo gioco di From Software e Activision in uscita il 22 marzo. Non possiamo ancora avere i dettagli della patch note, ma ora sappiamo la dimensione dell'aggiornamento e le dimensioni del file del gioco su PlayStation 4.Come potete vedere nello screenshot qui sotto, la dimensione del file di Sekiro Shadows Die Twice su PlayStation 4 è di 12,52 GB. Il ...

Sekiro : Shadows Die Twice torna a mostrarsi in 20 minuti di video gameplay : Sekiro: Shadows Die Twice è ormai dietro l'angolo, ma in rete continuano a spuntare video e trailer dedicati all'attesissimo nuovo gioco di From Software, che promette di tenere i giocatori impegnati con un alto livello di sfida.Se nella giornata di ieri abbiamo dato uno sguardo alla storia, al combattimento e ai personaggi in un trailer, oggi, PlayStation Underground, ci offre altri 20 minuti di gameplay in un video che si concentra sulle ...

La storia - i personaggi - il combattimento e molto altro nel nuovo trailer di Sekiro : Shadows Die Twice : Ci siamo quasi, finalmente Sekiro: Shadows Die Twice uscirà questa settimana e, in vista del lancio, un nuovo gameplay trailer riportato da Gamingbolt, ci offre una panoramica su tutto ciò che dobbiamo sapere sul gioco. Questo include la trama, i personaggi, il combattimento e molto altro.I giocatori assumono "il ruolo di un "lupo senza un braccio", un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Il tuo destino è ...

L’uscita di Sekiro Shadows Die Twice è vicina : From Software festeggia con un nuovo video gameplay : Sekiro Shadows Die Twice non è solo uno dei videogiochi più caldi di marzo 2019, ma anche uno dei più attesi dell'anno dall'intera community di appassionati. Naturale quando allo sviluppo troviamo Hidetaka Miyazaki e la sua From Software, nomi che in passato ci hanno regalato alcune delle esperienze ruolistiche più intense e meglio riuscite di sempre. Creando addirittura un genere. Dopo Demon's Souls - per cui anche io sogno un remake o un vero ...

Gli sviluppatori di Sekiro : Shadows Die Twice "sono i maestri dell'atmosfera" : Sekiro: Shadows Die Twice, il prossimo attesissimo gioco di From Software, è in dirittura d'arrivo su PC e console. In vista dell'uscita, vi abbiamo già riportato alcuni interessanti dettagli che riguardano uno degli aspetti principali del titolo, ovvero la difficoltà, che, senza sorprese, sarà molto elevata.In un'intervista con PlayStation Blog, Robert Conkey di Activision, si è soffermato su un'altra caratteristica di Sekiro: Shadows Die ...

Day one rotto in alcuni Paesi per Sekiro : Shadows Die Twice? : Sekiro: Shadows Die Twice uscirà tra pochissimi giorni e più precisamente il 22 marzo ma a quanto pare anche il nuovo titolo di From Software si sta rendendo protagonista di un fenomeno diffuso per molti altri AAA. Il day one di Sekiro: Shadows Die Twice è stato effettivamente rotto? Sembrerebbe proprio di sì, almeno da alcuni rivenditori di alcuni Paesi. La segnalazione è arrivata soprattutto attraverso Twitter da un utente messicano che ha ...

Sekiro Shadows Die Twice : Miyazaki parla della resurrezione : Tra pochi giorni Sekiro Shadows Die Twice sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One. In una recente intervista Hidetaka Miyazaki ha parlato nuovamente della resurrezione, a seguire vi riportiamo i dettagli. La morte in Sekiro Shadows Die Twice Sekiro è molto più ragile rispetto i protagonisti ai quali siete stati abituati con altri titoli From Software. La mobilità è uno degli aspetti che rende il gioco ...

La meccanica di resurrezione non renderà Sekiro : Shadows Die Twice "più facile" : Sekiro: Shadows Die Twice si differenzia dai titoli Soulsborne di FromSoftware in molti, molti modi, ma quello che è stato pubblicizzato più comunemente è la sua meccanica di resurrezione, che consente ai giocatori di rianimarsi dalla morte. La preoccupazione di un tale meccanismo, ovviamente, è che potrebbe rendere il gioco più facile, che è l'ultima cosa che chiunque vorrebbe in un gioco creato da From.Come segnala Gamingbolt, lo studio ha ...