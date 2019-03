Pd - Prodi : “Non è più il partito dei ricchi”. Marattin replica con 9 tweet (senza citarlo) : “Da noi lotta alla povertà” : Sette tweet uno dietro l’altro senza citare mai l’interlocutore. Le parole di Romano Prodi non devono essere piaciute Luigi Marattin , deputato renziano eletto dal Pd alla Camera. “Il Pd sta cambiando, la direzione è molto diversa, non è più il partito dei ricchi“, ha detto il presidente del consiglio Piazza Pulita su la La7. Un riferimento evidente al Pd guidato da Matteo Renzi. Che ha raccolto la replica di Marattin . ...

Primarie Pd - Prodi : “Non è un voto contro il Governo - ma per il cambiamento”. E al seggio apre la bandiera Ue : “Non è un voto contro il Governo, è un voto per il cambiamento”. A dirlo è Romano Prodi, al suo arrivo al seggio per votare alle Primarie del Pd a Bologna. “Non si deve mai votare contro, si deve votare pro”, ha spiegato l’ex premier, aggiungendo: “Ma attenzione che se si continua così, il Paese va proprio in serie C o D, questa è la situazione che abbiamo”. All’ex premier è stata anche consegnata ...