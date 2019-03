Inter | vertice dirigenza-Zhang sr | presenti Marotta | Antonello e Steven Zhang

Vertice di mercato per la nuova Inter : Spalletti gioca ancora : MILANO - L' Inter sta già programmando il futuro con Luciano Spalletti . Settimana prossima si terrà in sede la riunione tecnica con Beppe Marotta , Piero Ausilio e Giovanni Gardini per pianificare le ...

Corea del Nord-Usa. Interrotto senza accordo il vertice Kim-Trump ad Hanoi : La conferenza stampa di Trump ad Hanoi, Ansa, . «Non è stato un andarsene così via e uscire dalla porta, l'atmosfera era buona e amichevole. Ci siamo lasciati in modo amichevole». Così il presidente ...

A Palazzo Chigi vertice senza Di Maio per chiarire i contrasti Interni : In primo luogo la tav e la sua analisi costi-benefici arrivata sul tavolo dei vicepremier Salvini e Di Maio, ma cè anche la politica estera con il caso Venezuela e quello legato allo scontro con la ...

Inter - vertice Spalletti-dirigenza. Icardi - ecco cosa dice sui social : La zuccata di Santander ha gettato il mondo nerazzurro nella più classica crisi invernale, quella che ciclicamente si palesa in casa Inter. Non è di certo la prima volta. Ma chi pensava che il ko ...

Inter - vertice Spalletti-dirigenza dopo ko con Bologna : fiducia all'allenatore ma servono risultati : vertice tra Luciano Spalletti e la dirigenza nerazzurra negli spogliatoi di San Siro, dopo la sconfitta contro il Bologna e i fischi dei tifosi Interisti. Come dopo il ko con la Lazio, i dirigenti, ...

Inter - vertice con Spalletti : ecco la decisione della dirigenza nerazzurra : Inter, Luciano Spalletti è finito nel mirino delle critiche dopo l’ennesima sconfitta di questo periodo nero nerazzurro Inter, le voci di esonero di Luciano Spalletti si sono rivelate infondate. Il tecnico, che si è detto tranquillo dopo la sconfitta contro il Bologna, ha avuto un colloquio con la società a caldo, nel quale è stato deciso di proseguire assieme. I vertici nerazzurri hanno parlato anche con alcuni calciatori chiave per ...

Inter - vertice Spalletti-dirigenza : ribadita la fiducia al tecnico : Confronto tra l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti e la dirigenza nerazzurra negli spogliatoi di San Siro, dopo la sconfitta nella gara con il Bologna. Come dopo il k.o. con la Lazio, i dirigenti,...

SOS ulivi italiani : vertice Internazionale a Roma per salvare l’extravergine Made in Italy : Con la produzione di extravergine Made in Italy che ha raggiunto quest’anno i minimi storici è SOS per gli ulivi italiani colpiti dai cambiamenti climatici, del propagarsi inarrestabile della Xylella e della concorrenza sleale provocata dalle importazioni low cost spacciate per italiane. Per affrontare la storica emergenza e salvare l’olio extravergine Made in Italy è stato convocato il primo Summit internazionale con la presenza degli ...

Vertice a Palazzo Chigi Interlocutorio. Ira M5s su cambio posizione Salvini : ... quello, più in chiave europea, della Sea Watch è quello, di politica strettamente interna, del voto in Giunta delle Immunità al Senato sul ministro dell'Interno per il caso Diciotti. La situazione, ...

Inter - vertice con Wanda Nara : il rinnovo di Icardi è più vicino : Un incontro per conoscersi, intanto. Poi si parlerà di cifre e clausole, quando la trattativa entrerà nel vivo. Il tanto chiacchierato vertice tra Wanda Nara e l'Inter per il rinnovo del Mauro Icardi ...