Alba Parietti tifa per la La Rosa all' Isola dei Famosi

Francesco Oppini - figlio di Alba Parietti - ricoverato in ospedale : è stato aggredito da un cane : Un vero e proprio atto di coraggio nei confronti di un cane lupo, non senza conseguenze. Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, è stato infatti aggredito da un cane, per poi finire ricoverato in ospedale con diverse ferite, in particolar modo alla mano e al polso destro.Il cane lupo, in realtà, aveva anzitutto intercettato Venghi, il cagnolino di famiglia al quale anche mamma Alba Parietti è molto legata. Francesco, per salvare il ...

Alba Parietti si svela : il legame con Ezio Bosso e L’Isola “travagliata” : Alba Parietti a ruota libera: L’Isola dei Famosi (edizione travagliata e gli ascolti…), il legame con Ezio Bosso (cose che vanno tenute per sé) e le passioni che divorano Alba Parietti, la notte scorsa, è intervenuta al programma radiofonico i Lunatici (Rai Radio 2), affrontando a ruota libera diversi argomenti che l’hanno toccata nell’ultimo periodo: […] L'articolo Alba Parietti si svela: il legame con Ezio Bosso e ...

I Lunatici - Alba Parietti senza freni - "Sono innamorata di Camilleri - anche fisicamente" - e su Bosso... : senza freni l'intervento di Alba Parietti al programma radiofonico I Lunatici: "Sposerei Camilleri. Mi piace talmente tanto quello che dice che ne sono innamorata anche fisicamente". Dagospia ha definito queste esternazioni dell'opinionista dell'Isola dei Famosi una "svolta gerontofila". Come dargli

Alba Parietti : “Camilleri? lo sposerei - ne sono innamorata anche fisicamente” : “sono molto appassionata alla serie di MontAlbano, ne vado pazza. Vorrei che le ispirazioni alla sinistra di oggi venissero date da Camilleri. Io lo sposerei, ne sono innamorata, mi piace talmente tanto quello che dice che ne sono innamorata anche fisicamente“. A dirlo è Alba Parietti intervenendo ai microfoni de “I Lunatici” su Rai Radio 2. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha parlato senza peli sulla ...

Alba Parietti felice per la carriera del figlio Francesco : Sempre restia a manifestazioni di affetto nei confronti del figlio, Alba Parietti non è riuscita a contenere l'orgoglio per la carriera televisiva che Francesco Oppini è riuscito a costruirsi senza ...

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti : "Soleil è una ragazza in gamba" : Il suo comportamento da leader aveva creato una spaccatura tra lei e il resto del cast all'Isola dei Famosi, così Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata aspramente criticata da una delle opinioniste del programma, Alba Parietti.L'Alba nazionale ha tuttavia voluto correggere il tiro direttamente dal suo Instagram, in seguito ad alcuni attacchi da parte dei fan della fidanzata di Jeremias Rodriguez: “Scusate, ma proprio ...