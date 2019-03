5 | 6 milioni di pensionati più poveri

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) 5,6divedranno diminuire i propri assegni. Dal prossimo primo aprile i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo (oltre i 1.522 euro al mese) verranno rivisti secondo la legge di bilancio per il 2019. In una circolare l'Inps chiarisce che sono 5,6i profili interessati. Per 2,6la riduzione media mensile del lordo è di 28 centesimi. Il ricalcolo è una diretta conseguenza della manovra Finanziaria per impiegare le risorse per Quota 100.La rivalutazione è piena per i trattamenti fino a tre volte il minimo mentre per quelle superiori si parte da una rivalutazione al 97% per le pensioni tra le tre e le quattro volte il minimo (da 1.522 a 2.029 euro al mese), al 40% per chi supera i 4.569 euro. Le pensioni fino a 1.522 euro riceveranno il pieno adeguamento fissato in maniera provvisoria a 1,1%, mentre quelle superiori ...

marattin : Il “partito dei ricchi” era quello che per milioni di pensionati a basso reddito ha aumentato la quattordicesima de… - TNannicini : Il Governo prende in giro 5 milioni di pensionati. Il taglio alle pensioni fatto con la legge di bilancio si vedrà… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Stangata sui pensionati: a giugno maxi-conguaglio, 207 milioni tornano all’Inps -