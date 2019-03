Torino | in due pensano al ritiro | già iniziati i corsi per diventare allenatori

Torino-Bologna - le probabili formazioni : duello Zaza-Iago Falque : TORINO BOLOGNA probabili formazioni – Chiude il sabato di Serie A la sfida tra Torino e Bologna, con i granata in corsa per un piazzamento europeo e i gialloblu in lotta per la salvezza. Le due squadre si sfideranno allo Stadio Grande Torino nella gara valida per la 28esima giornata della Serie A. Alle ore […] L'articolo Torino-Bologna, le probabili formazioni: duello Zaza-Iago Falque proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Torino - il rapinatore maratoneta assalta due banche in mezz'ora ma finisce in manette : Non è proprio un Arsenio Lupin ma dalla sua ha avuto la velocità e la perseveranza. In 30 minuti netti ha tentato di rapinare due banche a meno di un chilometro di distanza. Il doppio colpo gli ha ...

Casting per due cortometraggi a Bologna e Torino : 'Dio esiste' e 'Love Story' : Nel mondo del cinema e della televisione non ci sono solamente le grandi e imponenti produzioni cinematografiche, italiane o internazionali che siano, ma anche i cortometraggi. Si tratta di short film non di rado davvero interessanti e che offrono comunque opportunità lavorative di adeguato livello. A tale proposito, sono tuttora aperte le selezioni di attori per il corto dal titolo Dio esiste, le cui riprese verranno effettuate a Bologna nel ...

Tav Torino-Lione - le fake news sulle due analisi contrastanti del professor Ponti : Mentre all’interno della maggioranza di governo è in corso un’animata discussione riguardo a se far partire o meno i bandi per la realizzazione dell’opera, alcuni organi di stampa sono entrati a gamba tesa con una notizia sensazionalistica, e ovviamente infondata. Un’analisi in ambito europeo della società presieduta da Marco Ponti, il docente universitario che ha firmato l’analisi costi-benefici estremamente negativa sulla Tav Torino-Lione ...

Reddito cittadinanza - Caf Cisl Torino : '700 prenotazioni in due giorni' : Code a Torino nei caf il primo giorno utile per richiedere il Reddito di cittadinanza. 'Da lunedì abbiamo avuto oltre 700 prenotazioni nell'area torinese in due giorni', spiega Antonio Marchina, ...

Tav - a Torino duello su costi-benefici tra Ponti e accademici : Cinque miliardi per finire la Torino-Lione, quattro miliardi per stopparla e chiudere i buchi nelle montagne, questo al netto di eventuali ricorsi e di un intervento della giustizia europea. I cantieri in entrambi i casi durerebbero circa 12 anni. È quanto è emerso dal confronto "Torino-Lione, fondamenti tecnici dell'analisi costi benefici", organizzato dalla fondazione Collegio Carlo Alberto di Torino, ente strumentale della Compagnia di San ...

Traffico di cocaina fra Torino e Gallarate - arrestati due fratelli marocchini : Gallarate , Varese, , 27 febbraio 2019 - Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, per aver messo in piedi un Traffico di ...

I due manager tedeschi condannati in Italia per il rogo dello stabilimento Thyssenkrupp a Torino potranno essere arrestati anche in Germania : L’ordine di carcerazione per i due manager tedeschi Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz di Thyssenkrupp potrà essere applicato anche in Germania. Lo ha deciso il Tribunale regionale di Essen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia. I due manager erano stati condannati nel

Due dirigenti della Thyssen arrestati in Germania per il rogo di Torino : Due dirigenti della Thyssen sono stati arrestati in Germania per il rogo mortale che, nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, uccise 7 operai nello stabilimento di Torino. A darne notizia è l'agenzia tedesca Onvista, secondo cui “il tribunale distrettuale di Essen ha dichiarato ammissibile l'esecuzione delle sentenze emesse in Italia, come riferito nei giorni scorsi da un portavoce della Corte”. I dirigenti arrestati sarebbero ...

Torino : neonato rimandato a casa con l'indicazione di fargli l'aerosol muore dopo due giorni per polmonite : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo - al momento a carico di ignoti - a seguito della morte di un neonato di 20 giorni che due giorni prima, a causa di una tosse ...

