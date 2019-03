Ricerca sempre più aperta e condivisa in Europa con il progetto OpenaAIRE-Advance

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) I frutti dellasono un patrimonio inestimabile per una nazione, ancor di più un’unione come quella Europea. A tal fine la Commissione Europea ha avviato da anni la piattaforma OpenAIRE, per favorire l’accesso aperto al materiale prodotto dalla(articoli, pubblicazioni, conferenze, relazioni tecniche, dati sperimentali, eccetera), in modo da capitalizzare il lavoro deitori europei, e collegare l’all’ambiente diglobale. Ora è in corso ilOpenAIRE-, finanziato dall’UE con circa 10 milioni di euro, a cui partecipano 35 Paesi fra cui l’Italia.L’obiettivo è mantenere e consolidare i servizi OpenAIRE, nonché a renderli compatibili con lo European Open Science Cloud (EOSC), un’infrastruttura paneuropea che consente agli scienziati di archiviare e accedere facilmente ai dati delle ricerche. ...

