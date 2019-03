Prodi | Pd non più partito dei ricchi

"Esporre la bandiera Ue" - "Non lo farò". Ed è scontro tra Prodi e Salvini : Nel mondo coi nostri valori ', scrive su Twitter. Ma Salvini mette a tacere così lo spirito europeista dell'ex premier: ' Non esporrò la bandiera dell'Unione europea. Se anche ne avessi avuta l'...

Caro Prodi - il 21 marzo non espongo la bandiera Ue ma il Tricolore : Va respinta la proposta di Romano Prodi di esporre la bandiera dell'Unione europea il prossimo 21 marzo. Va respinta da chi vuole ricostruire un legame, innanzitutto sentimentale, con il popolo delle periferie sociali, economiche, culturali della nostra comunità nazionale.Va respinta da chi non vuole lasciare alla destra nazionalista la domanda di protezione sociale e identitaria così diffusa nell'epoca della "paura della ...

Via della Seta - Prodi con Conte "ok intesa Italia-Cina"/ Salvini "non siamo colonia" : Premier Conte "Via della Seta un accordo limpido", Romano Prodi col Governo per l'intesa Italia-Cina. Salvini 'non siamo la colonia di nessuno'

Romano Prodi : “Salvini razzista - certamente non lo definisco un moderato” : L'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, accusa il ministro dell'Interno Matteo Salvini di razzismo e aggiunge: "Quando dici ‘noi siamo diversi dagli altri’ dici anche questo. Credo proprio che creando tensione si può andare avanti per un po' di tempo ma poco. L’aggettivo che io accompagno nella mia testa quando vedo Salvini non è proprio moderato".Continua a leggere

Primarie Pd - Prodi : “Non è un voto contro il Governo - ma per il cambiamento”. E al seggio apre la bandiera Ue : “Non è un voto contro il Governo, è un voto per il cambiamento”. A dirlo è Romano Prodi, al suo arrivo al seggio per votare alle Primarie del Pd a Bologna. “Non si deve mai votare contro, si deve votare pro”, ha spiegato l’ex premier, aggiungendo: “Ma attenzione che se si continua così, il Paese va proprio in serie C o D, questa è la situazione che abbiamo”. All’ex premier è stata anche consegnata ...

Pd - il videoappello di Prodi per le primarie : “I due partiti di governo litigano - Italia non va bene. I dem unica alternativa” : “Dobbiamo andare in tanti a votare, per dare forza, per dare sicurezza a colui che sarà eletto nuovo segretario del Pd. E lui certamente sarà in grado di scegliere le persone che portino finalmente verso il cambiamento“. È l’appello rivolto in un videomessaggio da Romano Prodi in vista delle primarie di domenica del Partito democratico. L'articolo Pd, il videoappello di Prodi per le primarie: “I due partiti di governo litigano, ...

Prodi a Napoli : "Governo Lega-M5S? Il potere è un collante forte - il governo non cadrà" : L'ex premier: "Hanno convenienza reciproca a demolire la struttura precedente, è meglio comandare che...". Intanto conferma che voterà alle primarie del Pd elancia l'allarme: "L'Italia rischia di rimanere nel gruppo B dell'Europa"

Prodi - per i sondaggisti non sposterà : "Il Prof è fuori dai giochi da troppi anni e il Pd non è l'Ulivo" : Endorsement di Prodi a Zingaretti. Ma per i sondaggisti sposta poco"Il Prof è fuori dai giochi da troppi anni e il Pd di oggi è troppo diverso dal suo Ulivo". Parlano Pessato, Pregliasco e Natale. Calenda a testa bassa: "Si illude, io non mollo"di Rudy Francesco CalvoL'endorsement di Romano Prodi a favore di Nicola Zingaretti ha ovviamente suscitato la gratitudine e la reazione positiva del Governatore laziale e dei suoi ...

Romano Prodi travolge il Pd : "Mancano idee e leader. Perché non è un'alternativa" : Alla vigilia delle primarie, il colpo di grazia di Romano Prodi al Pd: "Mancano sia le idee che i leader". Da Bruxelles, l'ex premier guarda con sconforto alla condizione del principale partito del centrosinistra italiano, ancora in balia di una guerra tra fazioni. "La politica non si fa con i che,

Prodi difende Parigi : 'Non riesco a capacitarmi di questa superficiale brutalità' : Nella crisi tra Francia e Italia, dopo le forti dichiarazioni degli ultimi giorni da parte di esponenti sia del governo che della maggioranza, interviene a gamba tesa Romano Prodi. Da Bruxelles, al termine di un incontro con il Presidente della Commissione Juncker, il leader storico del centro sinistra italiano si è concesso ai giornalisti presenti. Le sue parole, nel commentare la querelle innescata dal Vicepresidente del Consiglio Di Maio ...

Pd - l atto d accusa di Prodi 'Sinistra priva di idee e di un leader. Abbiamo l opposizione - non un alternativa' : È un fiume in piena, Romano Prodi. Parla degli attacchi italiani alla Francia, definiti di 'superficiale brutalità' ma torna anche ad affrontare i temi che riguardano il centrosinistra e il Pd. E il ...